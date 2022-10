Las flores y plantas de Difuntos, otra víctima de la subida del combustible y de la energía

“Si suben los alimentos, ¿cómo no va a encarecerse algo como la flor?” Es la lógica que aplica Carmen Fraiz, de Floristería Carmiña, en Silleda, para confirmar que también a este sector le afecta el encarecimiento de la luz, del gasóleo y hasta la escasez de agua para el riego de flores y plantas en los viveros. La escalada de precios ha sido de tal envergadura este año que varios invernaderos que surtían a floristerías de la zona han tenido que cerrar.

Viveros lusos o del sur

Estos ceses de actividad obligan a que las floristerías busquen material para el día de Difuntos en viveros portugueses o del sur de España, por no hablar de la rosa, que en estas fechas suele venir de Colombia, como indican desde la floristería Zarcillos, de A Estrada. “Se han encarecido flores y plantas, pero también los verdes de hoja”. Carmen Fraiz indica que, en su caso, los proveedores le han subido “como mínimo” un euro por planta, mientras que en flor cortada como Lilium el precio puede dispararse en cinco ó seis euros.

Las floristerías entienden la subida de precios, en vista de que este año las altas temperaturas obligaron a regar más en los invernaderos, y que los portes se encarecieron por la subida del gasóleo. En el caso de Viveiros Agra, en Lalín, dispone de cultivo propio “y este año fue muy bueno en cuanto a la producción, nos ayudó mucho la ventilación natural”, explica Ana Agra, que al mismo tiempo admite el ascenso en la factura de la luz. Este negocio tuvo que aplicar subidas en los repartos que realiza a tiendas de otros puntos de Pontevedra así como de Lugo. Por lo que se refiere al cliente final, el vivero activará subidas de 50 céntimos en la planta de crisantemo, la más demandada por Difuntos. “Y este incremento no cubre todo el gasto que tenemos a mayores”, recalca, puesto que en otros locales esa subida fue de un euro por maceta.

Al no poder derivar en el cliente final todo ese aumento de costes, a las floristerías les quedan pocas opciones. Una de ellas es fijar un precio mínimo en el gasto que realizan los clientes, como hace Floristería Carmiña. La otra alternativa es recortar mano de obra en estas fechas, pese a que son una de las de mayor actividad del año en el sector. Esta tienda de Silleda antes contrataba a personal para atender todos los pedidos de Difuntos, “pero ahora no me da”, reconoce Carmen Fraiz. “Aguantamos como podemos, antes tenías más margen para mano de obra, y ahora contratamos justo lo necesario”, añaden desde Zarcillos. En algunos casos las floristerías incluso se plantean atender solo los encargos previos al día 2, y tener cerrado durante esa jornada.

Gasto medio de 30 euros

El crisantemo es la planta más demandada por Difuntos, seguida por los pompones por Difuntos. “Los clientes suelen gastar en torno a 30 euros, y ya comenzamos a tener reservas”, en idénticos volúmenes a años anteriores. En algunos casos, hay clientes que ya se llevan los crisantemos durante estos días, para colocarlos ya casi abiertos en las jornadas inmediatas en los panteones. Esas plantas, después, pueden plantarse en la huerta.

Por norma, las reservas de flores y plantas para Difuntos se disparan en la semana previa al 2 de noviembre. Y este año la tónica es la misma. “No tenemos encargos por ahora, la gente espera a los días anteriores”, indican desde Floristería Charo, en la rúa Ramón Aller, de Lalín. En otros negocios, como la Floristería Zarcillos, de A Estrada, “los que son clientes habituales suelen realizar los encargos con antelación, para que así dispongamos de más margen de tiempo para tener listos los arreglos”, indican, aunque un buen número de personas esperan al propio día para llevarse las flores.

Ventas en las ferias

Todos los 14 y 29 de cada mes se celebra el mercadillo ambulante en la localidad de A Bandeira, en Silleda. En la feria de ayer ya había varios puestos de flores y plantas apostados en la Praza Juan Salgueiro para la fecha de Difuntos. Es normal que en las ferias que se avecinan, con las de lunes y martes en Vila de Cruces y Lalín, la venta de estos productos sea una de las protagonistas, al estar solo a un par de semanas de Todos los Santos y Difuntos. Lo que sí está claro es que para el 2 de noviembre las flores artificiales quedan relegadas como ornato, mientras que suelen ser una alternativa para lucir sobre los panteones durante el resto del año, o bien en las anillas de cada nicho.

Mucho más modesta que la de crisantemos, pompones y rosas es la presencia de cirios en los panteones dezanos durante el día de Difuntos y sus fechas inmediatas. Si en camposantos como el de Pereiró (Vigo) o en varios de la provincia de Ourense es frecuente ver velas encendidas, como símbolo de que siguen vivos el amor y del recuerdo de quienes se nos fueron, en Deza aún son un ornato muy puntual. Sin embargo, en varios cementerios de Tabeirós-Montes sí se emplean con más frecuencia como complementos de flores y plantas para honrar a nuestros seres queridos.