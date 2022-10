El cambio de fechas de la fiesta de La Saleta en Siador

En mi condición de sacerdote encargado de la parroquia de San Miguel de Siador y conocidas las reacciones en estos últimos días de algunas personas hacia quienes forman parte de la comisión de fiestas de La Saleta manifiesto lo siguiente:

Que los miembros de la comisión de fiestas no es que no quisieran asistir a la reunión programada para el lunes 3 de octubre de 2022, es que no fueron convocados. Y, por tanto, no hay razón alguna para culpabilizarlos por su ausencia. Yo entendí ese encuentro que se me solicitó con los vecinos como informativo por mi parte sobre las razones del cambio y no como decisorio. De hecho, no fueron informadas de la mencionada reunión todas las familias que integran la parroquia; incluso los miembros de la comisión, en su condición de vecinos con todo derecho a asistir como los demás, deberían haber sido avisados por las personas interesadas en convocar la reunión.

Que los miembros de la comisión antes de programar la fiesta del 2018 me expresaron su intención de cambiar la fecha de su celebración en razón de lo que más abajo se expone y que el cambio programado se iba a comunicar casa por casa ese año 2018 en el momento de pedir la cuota de colaboración a la fiesta. Estuvimos de acuerdo en que, en vista de la opinión mostrada al respecto, se procedería a hacer el cambio o no.

Que, efectivamente, según lo decidido, en el año 2018, cuando se Ilevó a cabo la recaudación de las cuotas de contribución a la fiesta de ese año, se fue comunicando casa por casa que la fiesta de La Saleta del próximo año, 2019, se tenía proyectado realizarla el fin de semana, en Iugar del día 19, y, según me informó la comisión de fiestas, la inmensa mayoría de los vecinos no se manifestó en contra de la modificación anunciada y continuó contribuyendo como años anteriores. También al año siguiente, 2019, cuando hicieron la recaudación de cuotas, ya con la fecha de la fiesta modificada, fecha que aparecía en el programa de mano que se les dio con esta advertencia en la portada: Ojo a las fechas ¡Hay cambios!, siguieron contribuyendo como en años anteriores, con muy escasos pronunciamientos en contra. En todos los meses posteriores a septiembre de 2018 y en el 2019, antes o después de celebrar la fiesta con la nueva fecha ya establecida, tampoco hubo apenas manifestaciones opuestas. Respecto a este año 2022, restablecida la fiesta con normalidad una vez superada la pandemia, hay que hacer constar que solamente cuatro casas de la parroquia se han negado a contribuir por razón de la modificación de fecha. Concluyendo, el cambio fue comunicado antes de producirse e, implícita o explícitamente, no hubo oposición destacable a él.

Que la razón fundamental para dar el paso de celebrar la festividad de Ntra. Sra. de La Saleta el fin de semana en Iugar del 19 es que el mayor número posible de quienes quisieran participar en la fiesta lo pudieran hacer. Año tras año crecía el número de familias que se lamentaban de que miembros de las mismas no podían asistir total o parcialmente el 18 y/o el 19, ya fuera por razones de trabajo o de estudios que realizaban fuera del ayuntamiento de Silleda. La realidad sociológica no es la misma que en tiempos pasados: hay una dispersión mayor de las familias. Por razón de ello, se constata que va en aumento el número de fiestas parroquiales y de santuarios que se trasladan al fin de semana para facilitar el mayor número posible de asistencia. Por ejemplo, la fiesta de La Saleta en las localidades no tan lejanas de Cea, Loimil, Raxó se celebra el fin de semana. El santuario, tan próximo a nosotros, de Aciveiro, ha pasado a celebrarse el fin de semana, en lugar del 8 de septiembre, como era tradicional.

Por otra parte, la comisión de fiestas cada vez tenía más dificultades para contratar a bandas de música para solemnizar tanto litúrgicamente con la procesión como festivamente con el concierto de la mañana y de la tarde-noche del día 19. Siempre aparecía el mismo problema: no podían porque gran parte de sus miembros tenían que estudiar o trabajar ese día. Por este motivo, nuestra apreciada y valorada Banda de Silleda los dos últimos años anteriores al cambio, es decir, en el 2017 y 2018 no pudo ser contratada.

Para despejar todo género de dudas o malentendidos, quiero dejar constancia que el Concello de Silleda, como ha hecho público en un comunicado con fecha 8 de octubre de 2022, no ha tenido nada que ver con el cambio de fecha de la fiesta, siempre ha respetado las decisiones que las propias entidades parroquiales toman, y también ha sido así respecto a Siador.

Muchas gracias a quienes dentro o fuera de la parroquia de Siador contribuyen con su aportación económica o con diversas colaboraciones a hacer posible la fiesta de La Saleta. Por último, mostrar mi reconocimiento, gratitud y apoyo a la Comisión de Fiestas que durante tantos años viene trabajando desinteresadamente a favor de la festividad de La Saleta. No es nada fácil el trabajo que realizan y sumado a ello tener que soportar a veces zancadillas, crítîcas y sospechas sin fundamento. iGracias!