Ofrecen 3.000 euros por localizar a un forcaricense que decapitó a su perro

La Guardia Civil ha abierto una investigación de oficio por un presunto caso de maltrato animal ocurrido en los últimos días en Forcarei. Estas medidas fueron tomadas después de que apareciese el cuerpo de un perro decapitado en un contenedor. Vecinos de la zona señalan como culpable a su dueño, un hombre que se instaló como okupa en una vivienda de la calle Progreso, y que presuntamente lo habría golpeado repetidas veces hasta finalmente acabar mutilándolo. Su perro fue encontrado entre los restos de la basura el pasado lunes. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que no quiso dar muchos datos sobre la investigación abierta y a la espera de interrogar al presunto culpable.

Este suceso sin embargo ha trascendido mucho más allá de las fronteras de Forcarei, tanto que el acusado del maltrato se ha convertido en uno de los hombres más buscado de la zona. El motivo es la oferta lanzada a través de las redes sociales por el polémico empresario y con una legión de seguidores en Instagram, Daniel Esteve. Tras recibir las imágenes e información sobre el caso, el responsable de la firma Desokupa.com y defensor de los perros, ha ofrecido una recompensa de 3.000 euros a la persona que le facilite el paradero del vecino de Forcarei.

“Ayer, después de una jornada en la que acabamos muy contentos porque conseguimos sacar a una perrita de un infierno y cuando parecía que iba a ser un día maravilloso, un seguidor nos mandó una historia que me puso la piel de gallina. No he podido pegar ojo. Las imágenes son fuertes pero quiero compartirlas con todos porque hay que dar caza a este tío”. Con estas palabras comienza el vídeo del empresario, antes de mostrar la fotografía del supuesto autor del decapitamiento del animal.

Daniel Esteve: "No llaméis a la Guardia Civil, llamadme o escribidme a mí"

Tras identificarlo por su nombre, lo sitúa como vecino de la Calle Progreso de Pontevedra, un error de localidad que después le corrigieron algunos de sus numerosos seguidores en los comentarios para situarlo en Forcarei. “Le ha pegado un palizón a un perrito. No contento con eso, el toxicómano decidió decapitar al animal”, añade mostrando las imágenes del cuerpo de can sin cabeza. A partir de ahí cuenta que el vecino se escapó tras lo sucedido y que está en esos momentos siendo buscado por la Guardia Civil. “Reza para que te encuentre la Guardia Civil antes que nosotros. Reza, vete a Portugal o a la China. Tenemos tu medicina para curarte. Ofrezco 3.000 euros a la persona que me diga donde está. No llaméis a la Guardia Civil, llamadme o escribidme a mí. Yo no quiero interferir con la Guardia Civil, que me llevo muy bien con ellos. Después de darle la medicina se lo entregaremos nosotros. Si lo pillan ellos antes lo llevarán a un juzgado y saldrá al día siguiente. Necesito hablar yo antes con él”.

Esteve remarca que la oferta de 3.000 euros no prescribe. “Me da igual si tardo un año en encontrarte. Basta ya. Es totalmente anónimo. Sé que es un hombre que además pega a su madre. Esto se acabó. Te voy a encontrar”, proclama.