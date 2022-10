La Mancomunidade Terras do Deza celebrará un pleno este martes, día 18 (17.30 horas) con el mismo orden del día de la sesión del pasado 15 de septiembre. En esa jornada, no pudo votarse ni la contratación de la excavadora, ni la separación voluntaria del Concello de Agolada ni el presupuesto de este año porque no había mayoría absoluta de ediles: de los 23 representantes municipales, solo acudieron 11.

La marcha de Agolada (la segunda, después de la de Dozón en 2008) obliga a reajustar las cuotas que deben pagar los cuatro concellos que quedan en la mancomunidad. Ya en 2021 sus aportaciones subieron un 15% por el incremento de los gastos de reparación y mantenimiento de maquinaria. Pero ahora Lalín, Silleda, Vila de Cruces y Rodeiro tendrán que repartirse los 18.409 euros que ponía Agolada. Y son los concellos mayores los que más van a notar la marcha del municipio agoladés. Lalín, que en 2021 tenía una cuota de 61.893 euros (con esa subida del 15% ya incluida), ahora deberá hacer frente a un importe de 71.195 euros, es decir, 9.302 euros más. Vila de Cruces pasa de una aportación de 19.758 euros a 24.597, de modo que tendrá que abonar 4.839. Y tenemos que apuntar que estos dos municipios, a mayores, ponen 6.000 euros cada uno para los gastos de funcionamiento de la depuradora de Losón. El incremento de la cuota de Silleda es más suave que el de su vecina cruceña: aumenta en 4.204 euros, pasando de los 29.359 a los 33.563. Por último, Rodeiro, que ponía 18.012 euros, ahora tendrá que hacer frente a 19.075, es decir, 1.063 euros más. Con estos aumentos, los cuatro concellos que conforman Terras do Deza facilitarán unos ingresos de 160.432 euros. Cubren así la ausencia de Agolada, pero también el citado aumento en el gasto de reparación y mantenimiento de maquinaria, cifrado en 32.000 euros. Presupuestos con el año casi rematado Podríamos preguntarnos por qué Agolada, con casi este año ya rematado, no tiene que abonar su cuota. La explicación en la tardanza de elaboración y aprobación de los presupuestos, que van a quedar aprobados de forma definitiva con el año a punto de acabar, pero también en el hecho de que Agolada aprobó su salida de la mancomunidad en un pleno el pasado mes de diciembre. El 5 de mayo de este año realizó la transferencia que le correspondía de 2021. Ahora mismo, no tiene deudas con Terras do Deza. Por otra parte, en todo este 2022 las máquinas de la mancomunidad no trabajaron ya en este municipio.