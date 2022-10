A Oficina de Igualdade de Lalín organiza dúas actividades a finais do mes que vén, dentro do programa socioeducativo de xénero, igualdade, coeducación, redes sociais e violencia. Así, o 29 de novembro o médico forense e profesor na Universidade de Granada Miguel Lorente disertará sobre as consecuencias da violencia de xénero. A charla, que está aberta ao público, terá lugar na sala de prensa do Concello de Lalín, ás 20.30 horas. O día 30 organizarase un obradoiro, dirixido aos institutos, que leva por título Violencia de xénero e masculinidade. O escenario será o Salón Teatro e comeza ás 12.00 horas. As persoas que desexen obter máis información ou anotarse poden chamar ao número de teléfono 986 18 10 45, ou enviar un correo ao enderezo electrónico igualdade@lalin.gal.