A Estrada registra los accidentes de dos turismos

Un turismo accidentado apareció ayer por la mañana en una finca del lugar de Santa Baia, en la parroquia estradense de Matalobos. El aparatoso accidente, que tuvo lugar durante la noche del miércoles, provocó que el conductor necesitara cuidados médicos, debido a unas heridas que no presentaron mayor gravedad. Durante la mañana de ayer, el propietario del vehículo pudo ir a retirarlo por su propio pie. Por otro lado, otro turismo sufrió, ayer por la tarde, un siniestro en la céntrica avenida 56 de A Estrada, después de chocar contra una farola. La conductora no sufiró ningún daño físico y no necesitó recibir asistencia médica.