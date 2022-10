Imprescindible referente de la cultura gallega en el País Vasco, el mejor embajador de Galicia en Euskadi. Ha muerto a los 83 años Xosé Antonio Vilaboa Barreiro, fundador y presidente de la Federación Guipuzcoana de las Casas Regionales.

Ingeniero civil nacido en 1939 en Forcarei, Vilaboa era un hombre muy conocido sobre toto en el ámbito cultural vasco por sus variadas facetas entre las que destacó como dibujante, pintor, escultor y escritor. Por su trayectoria profesional, ligada a Dragados y Construcciones como topógrafo y jefe de obras, intervino en actuaciones relevantes en la comunidad vasca, como la Playa de Zurriola en San Sebastián, el Faro de Puntas de Pasaia, el túnel de Malmasín o la colocación de las esculturas del Peine del Viento.

Fue fundador y presidente de la Federación Guipuzcoana de Casas Regionales de 1980 a 2017; creador y presidente de la Enxebre y Pelegrina Cofradía de la Queimada en el País Vasco de 1992 a 2022; presidente de honor y Secretario General de la Hermandad de Centros Gallegos en Euskadi; y presidente de la Casa de Galicia en Guipúzcoa de 1995 a1999.

La Xunta de Galicia le concedió en el año 2016 la Medalla Castelao y el Ayuntamiento de Donostia, la Medalla al Mérito Ciudadano en 1998. Entre sus esculturas más populares destaca Homenaxe a Castelao, ubicada en el barrio de Intxaurrondo de Donostia. Publicó varios libros sobre la historia de las Casas de Galicia de Sestao y Donostia y sobre temas gastronómicos gallegos.

“Xosé Antonio supo compaginar dos grandes amores: a la tierra originaria gallega y a la patria adoptiva vasca. Las raíces en Galicia y las ramas en Euskadi, roble mejor no puede crecer. Por eso como los grandes árboles, deja un gran claro en el bosque. En el monumento a Castelao, sito en Intxaurrondo reza al pie esta leyenda: Foise, pero quedouse. Joan zen, baina geratu zen. Xosé Antonio foise, pero ficará para sempre no nosa lembranza”, concluye a modo de in memoriam Xesús Castro Frade, cofrade de protocolo de la Enxebre y Pelegrina Cofradía de la Queimada.