Consignas contra o machismo

Son catro mozas e catro mozos, pero representan a repulsa de toda a comunidade educativa do IES Laxeiro contra o vídeo viral do colexio maior Elías Ahuja, no que varios estudantes profiren insultos machistás ás residentes doutro centro, o Santa Mónica. Co título Nós non normalizamos a violencia, a peza audiovisual lalinense de case un minuto, amosa que estes oito estudantes tamén berran, si, pero a favor da igualdade, do respeto e do bo trato. Porque, como dicía unha veciña desta redactora, o que importa é que haxa “poucas palabras, pero ben ditas”.

O instituto Laxeiro tomou a idea doutro centro de Secundaria, o IES Pérez Guzmán, de Ronda (Málaga). Os dous copian a estética do vídeo do colexio maior, pero sempre en clave positiva: o de Lalín comeza cun dos alumnos levantando a persiana e dicindo en alto “Non á violencia machista”. De inmediato, ízanse o resto das persianas do centro (ás que dan á Avenida de Bos Aires) e óese un coro que clama “Si ao bo trato”. Novas tradicións Despois, os outros sete compañeiros asómanse, dun en un, a unha fiestra para berrar estas consignas: “si ao respeto”; “si ao bo trato”; “si ao afecto consentido”; “a linguaxe importa”; “estamos no mesmo barco”; “rachamos estereotipos”; “pactamos novas tradicións” e, xa todos a unha voz, “educámonos en igualdade”. Os lemas foron escollidos polo equipo docente que imparte Igualdade, e os estudantes protagonistas cursan segundo, terceiro e cuarto de Secundaria. O vídeo foi grabado este martes e xa dende antonte pode verse en Youtube e no blog da biblioteca do centro. “Queríamos facelo de xeito inmediato”, explica unha dos docentes, Gracia Santorum, para que canto antes as redes sociais se fagan eco desta desaprobación contra a actitude dos do Ahuja, por moito que digan desde os dous colexios maiores madrileños que se trata dun ritual de comezos de curso.Será un ritual, si, pero xa se quedou rancio. Antes de elaborar o vídeo no instituto lalinense, houbo unha sesión cos alumnos destas catro clases participantes. Santorum engade que nalgunhas das aulas había estudantes descoñecedores do vídeo do colexio maior, e axiña se mostraron dispostos a elaborar un contraataque coma o que fixeran no instituto de Ronda. As charlas previas para a grabación e edición do vídeo tamén deron pé a que docentes e estudantes puidesen abordar situacións machistas na vida universitaria, pero tamén noutros ámbitos.