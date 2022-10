No seu perfil da rede social de Facebook, o colectivo Azos Feministas faise eco dunha situación de acoso sexual que sufriu unha veciña de Lalín este luns. A muller, cando estaba a piques de rematar a súa xornada laboral, viu cómo se estaba masturbando un home sentado nas gradas do pequeno palco da orquestra do parque, na Praza da Vila. O home seguiu tocándose mentres ela chamaba á Policía Local, que non podía acudir á emerxencia pero que lle aconsellaron que volvese chamalos se o home non marchaba de alí, ou que se prefería, que seguise ao teléfono. De súpeto, ve como o home está agora parado na igrexa ao lado do parque, de maneira que a muller decidiu sair co teléfono na man. Teme que unha situación similar poida ocorrerlle a familiares súas adolescentes, e non pode denunciar este acoso sen identificar ao home.

Esta persoa reclama unha maior ensinanza en educación sexual e máis patrullas vixiando a pé. Dende Azos Feministas, engaden outras cuestións polas que leva tempo loitando, como a creación de espazos seguros, a educación na igualdade de homes e mulleres e a erradicación dos roles de xénero, “para que se deixe de ver ás mulleres como simples obxectos sexuais e para que poidamos, por fin, sair á rúa sen ter medo”, dado que situacións como a descrita porden darse noutros espazos como parques, transporte públicos ou centros de ensino.