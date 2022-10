Vilariño censura que el Concello asuma obras que competen a una empresa privada

El BNG de Lalín ha vuelto de denunciar lo que considera un ejercicio de escasa ética por parte del gobierno municipal, al enviar al personal de la brigada de obras a adecentar los accesos a garajes en la calle Maruja Gutiérrez, que acaba de ser inaugurada. Su portavoz, Francisco Vilariño, advierte de que podríamos hablar de un posible caso de prevaricación si se probase que el ejecutivo dedica recursos públicos para realizar unas tareas que debió dejar listas la empresa concesionaria del proyecto, con un contrato que ascendió a más de 220.000 euros.

Para el representante de la formación nacionalista la gravedad del asunto es que no es la primera vez que los vecinos pueden presenciar a empleados del Concello realizando trabajos de albañilería, ya que esto se produjo varias veces incluso mientras la empresa concesionaria estaba ejecutando los trabajos. Vilariño entiende que estos problemas pueden surgir y él tuvo experiencias similares en su etapa como concejal de Obras, pero cuando estaba pendiente algún remate en una infraestructura pública “no se me ocurría mandar a la brigada de obras, sino que se lo reclamábamos a la empresa, como pasó en alguna calle muchas veces por quejas de vecinos”. Precisamente, a su juicio, quienes padecen esta problemática son los residentes en Maruja Gutiérrez y en particular los que viven en los edificios objeto de intervención pues pasan muchos días sin poder acceder a sus garajes “por los que pagan al ayuntamiento”.

“Es una chapuza que tiene a los vecinos como principales damnificados”, afirma. Respecto a la participación de los operarios municipales dice que “les sobrará donde trabajar” sin ser enviados a subsanar deficiencias en una calle inaugurada hace poco, en concreto la víspera del inicio de las fiestas patronales de As Dores.

Críticas a Crespo por rehusar un debate público

BNG lamenta la negativa del alcalde de Lalín, José Crespo, a la convocatoria de un debate público sobre el estado del Concello. Los nacionalistas lanzaron esta propuesta públicamente y por registro ante la “permanente devaluación” de los plenos municipales por el regidor y de su grupo, utilizando la mayoría absoluta como un rodillo, y para que los vecinos tuviesen la oportunidad de contrastar la alternativa política que representa el BNG frente al PP en el tramo final de este mandato, y por lo tanto, teniendo en el año próximo las próximas elecciones locales”. “Es una cuestión esencial porque en democracia el contraste es imprescindible”, afirmó el concejal, Francisco Vilariño, que subrayó que los lalinenses tienen derecho “a conocer las diferentes posiciones sobre la situación del ayuntamiento” y asegura que su partido sí tiene un proyecto de ayuntamiento sólido y solvente, construido sobre propuestas concretas y con un afán constructivo. Lamenta que Crespo no tenga la “valentía” de convocar este “vis a vis” y no abandone así su “cómodo refugio en el monólogo”. Vilariño calificó de “falta de respeto a los vecinos a negativa al mismo, recordando su planteamiento de discutir en un espacio público donde, además del debate entre ambos portavoces, tendrían que tener capacidad para que cualquier vecino pudiese formular preguntas a los dos políticos.