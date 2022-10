El último rey que sobrevive en el tablero de A Estrada

A pesar de llevar casi 40 años al pie del cañón, el A. C. A Estrada no es una de las entidades deportivas más mediáticas de la capital comarcal de Tabeirós. La localidad estradense lleva, desde mediados de la década de 1980, albergando la sede social del único club del municipio dedicado al que posiblemente sea el juego que más controversia generó, debido a su esencia, desde que exiten los deportes. Esa actividad, que algunos no aciertan a señalar ni como juego ni como deporte, es, obviamente, el ajedrez.

El A. C. A Estrada dio sus primeros pasos durante los últimos coletazos de la Guerra Fría, en pleno auge de la famosa rivalidad que mantuvieron Kasparov y Karpov, los dos principales culpables de que este deporte se convirtiese en algo seguido a lo largo de todo el mundo. Durante sus primeros años, la entidad estradense jugaba sus partidas en las instalaciones del Bar Farola, que también era la sede del primer colectivo estradense que apostó por la cultura después de la dictadura, la Asociación Cultural da Estrada. En sus inicios, tanto el club de ajedrez como la asociación estuvieron muy vinculados, hasta el punto de conformar, prácticamente, la misma entidad con igual nombre.

El club de ajedrez fue creciendo poco a poco, hasta gozar de años muy buenos durante la década de los 90. Por aquella época, dentro del ámbito ajedrecístico gallego, se hizo muy popular el “Torneo do Salmón”, una competición que el A. C. A Estrada organizaba con motivo de la celebración en el día del Rey del Ulla. Este evento deportivo, que se desarrollaba entre la tarde del sábado y a lo largo de la jornada de domingo, llegó a reunir en A Estrada a más de 100 jugadores llegados desde diferentes puntos de toda Galicia. Basilio Guijarro, uno de los principales precursores de la entidad estradense en sus inicios, recuerda con nostalgia aquellos tiempos, en los que se pudo traer a la villa estradense a varias figuras de ajedrecistas con renombre mundial. Por ejemplo, con motivo del Torneo del Salmón, visitó A Estrada el gran maestro Aleksa Strikovich, el último campeón de Yugoslavia. En otra edición de la competición acudió Boris Slonik, ajedrecista soviético que durante años fue entrenador de Kasparov. A pesar de los viejos laureles, el A. C. A Estrada nunca logró ser un club potente dentro de la villa estradense. Es innegable que a pesar de contar con años muy prolíficos en su historia, la entidad nunca se ha podido comparar con otras instituciones deportivas de A Estrada.

Y es que para muchos, este noble juego de antiguos reyes no puede ser considerado un deporte con todas las de la ley, sobre todo debido a la (supuesta) ausencia de la exigencia física, un aspecto considerado inherente a todo lo que solemos llamar por este nombre. De todas formas, el punto de vista de los expertos es muy distinto al que esgrimimos el común de los mortales. Según Roberto Patiño, que lleva más de 20 años siendo entrenador de la escuela deportiva del A. C. A Estrada, un deporte “no se mide por lo que sudas”, si no por lo que te exige a nivel físico. Este deporte, según Patiño, tiene muchas posibilidades de crecimiento en los próximos años. En primer lugar, el ajedrez es un deporte que se “lleva muy bien” con las redes sociales. Tras la llegada de internet, este juego dejó de ser inviable si no participa más de una persona. Por otro lado, contiene ese “punto misterioso” del que no disfruta ninguna otra práctica deportiva.

Por otro lado, la situación actual del club deja un buen sabor de boca. La realidad es que tras unos años nefastos, parece que la juventud de A Estrada se vuelve a interesar por este juego. Después de una mala temporada, que sufrió sus peores momentos mientras tuvo lugar la pandemia, el ajedrez es un deporte que vuelve a resurgir. Este año, el A. C. A Estrada forma parte de las Escolas Deportivas del Concello. Cada sábado, la actual biblioteca estradense sirve de refugio para estos deportistas que eligieron un juego diferente, pero al mismo tiempo muy auténtico. En las pocas semanas que pasaron desde que se inició el presente curso, la escuelas ya cuenta con más de 30 alumnos de todas las edades. El objetivo del club no es otro que seguir creciendo, y continuar atrayendo más adeptos a una causa que, en ciertos momentos, casi se dio por perdida. El ajedrez es un deporte, pero un deporte distinto. No está al alcance de todos, como el fútbol o el atletismo, y quizás esta exclusividad es lo que lo convirtió en (casi) maldito.

De cara al futuro, Álex Vázquez es el último eslabón perdido del ajedrez en A Estrada. El joven jugador, de tan solo 21 años, es como Luck Skywalker en la primera entrega de la célebre saga de Star Wars: Una nueva esperanza, para un deporte que languidece con el paso de los años. Vázquez, que lleva desde que era un niño jugando para la entidad local, es a día de hoy el futuro más claro para el A. C. A Estrada. Tras unos años en los que la mayoría de directivos y entrenadores se han visto obligados a comprometer sus futuros lejos de la localidad estradense, Vázquez es el único miembro histórico del club que sigue en A Estrada con ganas de jugar al ajedrez. Al joven no le asusta la idea de ser la cabeza más visible del club, si así se precisa necesario. Lo que está claro, es que un club con casi 40 años necesita un líder que encabece un proyecto para mucho tiempo.