Compromiso por Lalín hace balance de los tres años y medio de mandato del PP y calcula que nada menos que el 90% de sus proyectos “son del gobierno anterior, y el 100% del humo vendido a vecinos y vecinas, de José Crespo”.

El principal partido de la oposición califica de “nueva falta de respeto institucional, por parte del gobierno de Crespo” que Compromiso no haya sido invitado a la presentación de la rehabilitación de la zona de la iglesia de Donramiro, dado que esta intervención fue diseñada por el anterior ejecutivo de coalición y cuenta con fondos europeos que también fueron conseguidos por dicho gobierno. Por ello, Compromiso quiere que en el acto de presentación el ejecutivo actual le explique e los y las presentes “cómo fue el proceso para hacerlos, cuándo se decidió y cómo se va a financiar”.

El partido está convencido de que “si no existiese la obligación de hacerlos, para no perder los fondos europeos, el PP ni se plantearía esta actuación en Donramiro, en la línea de una parroquia con personalidad propia y en la que las inversiones por parte de los gobiernos de Crespo rozan el ridículo”. Añade que realizará un “seguimiento exhaustivo” de esta obra y que estará atento a que no se deprecie el proyecto “como hicieron en las calles Principal y Loriga, o a la propaganda gubernamental en otras como Lalín de Arriba, también del gobierno anterior, en la que pretendieron adjudicar su gestión de una forma falsa y vergonzosa”.