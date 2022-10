Xeiras do Instituto de Estudos Miñoráns por Deza

A pasada fin de semana, tivemos a honra de facer de cicerones a unha vintena de membros do Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), vidos dos concellos de Baiona, Nigrán e Gondomar, encabezados polos directivos Xulián Maure Rivas, Alfonso Pousada González, Pablo Casal Núñez e o noso paisano Carlos Méixome Quinteiro, no seu percorrido polos municipios de Rodeiro e Dozón, visitando algúns dos seus monumentos máis senlleiros. Mantiveron contactos co Seminario de Estudos de Deza, representado por José Luís Rodríguez Jácome, para un próximo intercambio e colaboración entre as dúas asociacións culturais.

Na primeira das xornadas percorreron o municipio de Rodeiro, comezando polo Museo Manuel Lamazares, onde a concelleira de Cultura, Belén Calvo Mariño, lles deu a benvida e lles mostrou as instalacións e as exposicións que nel se gardan. A continuación, visitaron a igrexa románica de San Xoán e os sepulcros do pazo de Camba. En Fafián estiveron no pazo de Trasulfe e ollaron hórreos e outras construcións populares. Moi interesante foi a visita á típica aldea de Outeiro, coa súa tulla-torre medieval, un dos monumentos máis senlleiros das terras de Camba, que pide a berros ser liberada da ruína na que se atopa dende hai décadas, ao igual que a vila romana de Porta de Arcos, de cuxa escavación se cumpren agora 50 anos, que fica case oculta polo mato, logo de ser espoliada e privada das pedras labradas e mosaicos que nela apareceran. Na coñecida por Casa do Mariano, que garda un verdadeiro museo de pezas arqueolóxicas e etnográficas, foron recibidos polas súas propietarias, que lles mostraron o casal, que conserva o curro e as dependencias típicas das casas destas terras de Camba, coma hórreos, eiras lousadas, pombal e muíño, e tamén outras mostras da arquitectura popular con numerosas inscricións de tempos remotos.

Logo dun xantar no restaurante A Latiza, os visitantes trasladáronse á parroquia de Pedroso para ollar a súa igrexa románica, o sartego da reitoral e a ponte sobre o río Arnego, pola que decorre o Camiño de Inverno a Compostela. A xornada do sábado concluíu en Silleda, no Museo do Campo e da Maquinaria, no que o directivo da Fundación que a rexe, Manuel Iglesias, deu pormenorizadas explicacións da ampla exposición que aquí se pode contemplar.

A xornada do domingo decorreu por terras de Dozón, comezando pola igrexa barroca de Santa María, na que destacan o retablo e imaxes, os baldaquinos, as pinturas murais e o calvario da ábsida. De seguido e fóra do programa, o veciño e eminente catedrático Xosé Ramón Nóvoa Rodríguez invitounos á súa casa e dependencias nas Nogueiras, onde todos puidemos ollar un muíño que aínda está en uso e tamén o hórreo, eira lousada, forno e outras mostras da arquitectura popular. Non lonxe está a igrexa monacal de San Pedro de Vilanova, obxecto tamén dunha detida visita, así coma as pezas, capiteis, doelas e ata escudos do antigo cenobio de monxas, que foron reaproveitadas noutras construcións veciñais.

No Castro de Dozón, visitaron a igrexa barroca de San Salvador da O, e despois foron ata o Santo Domingos da Cabaza, para ollar a capela que fora do mosteiro de Oseira, o que queda da aldea que debuxara hai cen anos Vicente Risco e describira Otero Pedrayo, xunto co castro e igrexa das Maceiras, nestas terras que cantara hai un século o poeta da raza, Ramón Cabanillas. A xornada de mañá rematou en Sanguiñedo, contemplando o conxunto que forman o senlleiro carballo, a igrexa e o cruceiro.

Logo dun cocido no restaurante El Rincón de la Mariposa, e de camiño para as terras do Val Miñor, os visitantes puideron ollar a igrexa e mosteiro de Aciveiro, onde permanece aberta unha exposición que lle foi mostrada polo directivo da Asociación de Amigos do Mosteiro, Manuel Villaverde.

Para rematar, temos que agradecer aos párrocos Alvito García Fente, de Rodeiro, e Manuel Civeira, de Dozón, e á familia López Vence, de Fafián, a colaboración prestada nestas xeiras polas terras de Deza.