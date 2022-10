Los estudiantes ante la inflación: transporte público en vez de pisos y trabajos puntuales

La inflación comienza a notarse también entre los estudiantes, que tras observar una constante subida en los precios de alquileres, matrículas y alimentación, buscan alternativas para hacer frente a un gasto cada vez más inasumible. En este aspecto, la localización geográfica de A Estrada facilita que, en lugar de buscarse una habitación o un piso en ciudades universitarias, muchos jóvenes de la localidad opten ahora por utilizar el transporte público, beneficiándose de los recientes descuentos aplicados por la Xunta con financiación del Gobierno central.

Con todo, esto es posible para aquellos que realizan sus estudios en ciudades como Santiago o Pontevedra, que sí disponen de conexiones directas por autobús con el municipio. Mientras que aquellos matriculados en institutos de Formación Profesional o grados en ciudades como A Coruña, Lugo, Vigo o Ourense, se ven obligados a recurrir al alquiler. Según cuentan algunos estradenses en esta situación, el precio actual oscila entre los 170 y los 250 euros.

Asimismo, cada vez es más habitual que este sector de la población compagine sus estudios con trabajos a media jornada, o los fines de semana, para intentar liberar la carga económica de sus familias cuando las becas por parte de las Administraciones son insuficientes, o no les son concedidas.

Alba Bugallo, de 21 años, es una de las que optó por quedarse en casa y viajar todos los días en autobús a Santiago, donde estudia un ciclo superior de Turismo, cuenta que “antes de empezar el ciclo estuve en la universidad y durante esos años alquilé, pero cada vez es más difícil encontrar algo económico allí, así que por cuestiones de dinero decidí usar el autobús”. Reconoce que con los descuentos, resulta una opción muy rentable económicamente, pero “el problema es el tiempo. No hay buenos horarios y los que hay no se cumplen, por lo que al final me quedo con muchas horas muertas en el día”. Una situación que se vuelve más incómoda al llegar el invierno, cuando a las esperas se suma la frío y la lluvia.

En una tesitura muy similar se encuentra Aroa Durán, de 20 años. Ella estudia el ciclo de Educación Infantil en Compostela, y se desplazo en autobús todos los días, excepto cuando sale de clase a las 22.00 horas, días en los que su madre debe ir a recogerla a Puentevea porque “el bus de las 22.30 no llega a A Estrada, el último es el de la 21.20 y no me da tiempo”.

Al igual que Alba, antes se quedaba en un piso, pero ahora “los alquileres están demasiado caros”. Con todo, ambas estudiantes coinciden en que sería conveniente mejorar el transporte público y las conexiones de la localidad con ciudades universitarias, para que realmente compensase utilizar esta vía.

En el otro lado de la balanza se encuentran Sofía Barros (21) y Paula Pereiras (21). Ambas estudian y viven en Santiago, donde comparten piso. En total son tres compañeras y pagan 530 euros, a los que deben sumarse la factura de la luz y el gas, además de otros gastos, como la alimentación.

Pereiras cursa Diseño de moda en el Mestre Mateo, es su cuarto año, y siempre alquiló, pero admite que “se ha vuelto muy complicado encontrar un piso a buen precio y en buenas condiciones. Nosotras tuvimos suerte con este, pero conozco a amigos que no pudieron quedarse a vivir aquí porque no quedaban opciones decentes”. Pese a todo, sostiene que “compensa por una cuestión de tiempo”.

Su compañera Sofía, que cursa 3º de Educación Infantil, secunda las palabras de su compañera y añade que “este año no nos arriesgamos, vimos un piso que estaba bien y lo cogimos”, y es que la búsqueda de piso en la capital gallega se ha convertido en una batalla campal.

En circunstancias diferentes se encuentra Vicente Couceiro (21), que estudia Producción Musical en A Coruña y lo compagina con un trabajo a media jornada en Primark. El estradense cuenta que “la verdad es que compaginar ambas cosas es matador, porque por muy pocas horas que sean, te quedas sin tiempo para ti. Yo trabajo 20 horas, y a veces pido alguna más, si necesito más dinero para pagar los gastos del mes”. En su caso, no pudo acceder a beca, por lo que decidió insertarse en el mundo laboral para no depender económicamente de su familia.

Por último, Marcos Puente (21), que compagina sus estudios de Diseño Gráfico en A Coruña con un trabajo dentro de este campo, en el que comenzó durante el verano. Coincide con Vicente en que “si quieres dedicarte al 100% a ambas cosas debes renunciar a tu tiempo de ocio”. Una cuestión que confiesa, “se me ha hecho más difícil de lo que esperaba”. En su caso, la motivación principal para buscar empleo fue ganar experiencia profesional.