O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou onte na presentación da obra infantil O cabaliño de buxo, un clásico de Xosé Neira Vilas editado pola Editorial Galaxia co apoio da Xunta e que pasa a formar parte da colección infantil e xuvenil Árbore da editorial galega. Enfocado á cativada a partir dos oito anos, O cabaliño de buxo está ambientado no mundo de aldea que impregna a obra de Xosé Neira Vilas. Ruliño, o protagonista, olla o mundo coa curiosidade dos nenos, tratando de comprender o porqué das cousas. Este libro, dedicado a Anisia, que ten os ollos de rapaza galega, reflicte a grandeza do pequeno, poñendo en valor a cultura propia de Galicia.