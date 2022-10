Edicións Fervenza participa na festa literaria de Lalín “Sopa de Letras”. Na xornada do sábado presentaranse varios títulos infantís. En concreto, a colección completa dos libros Os Balbinos, creados por Xoán Carlos García Porral en colaboración con Toño Núñez e Gabriel Iglesias. Outra das autoras de Fervenza presente será a profesora Margarida Fernández co seu conto ilustrado O porco Farruco. Tamén o sábado, Edicións Fervenza presenta Feitizo no val, un libro de contos nados da colaboración dun avó, Xosé Manuel Lobato, e a súa neta, Fátima de la Iglesia. O peche ao evento virá da man de varias autoras de Fervenza, Rosalía Morlán, Charo Golmar e Ángeles Madriñán, que participarán nun recital poético co acompañamento musical de Manoele de Felisa