El BNG presentó una serie de alegaciones en contra del proyecto del parque eólico de Cabanelas, que afecta a las parroquias estradenses de Liripio, Codeseda y Sabucedo, a las forcaricenses Quintillán y Castrelo, así como a Tomonde, perteneciente al municipio de Cerdedo-Cotobade.

Sobre elÁrea de Desarrollo Eólico “Cabanelas” están planteados los parques de Pedra Longa, As Penizas, Ampliación As Penizas y Cabanelas, todos impulsados por la empresa Greenalia. Los cuatro proyectos están en la misma unidad montañosa, por lo que sus poligonales se solapan y sus líneas de evacuación son compartidas. Los nacionalistas denuncian que el proyecto de Cabanelas no presenta “ningún estudio sobre la afectación” al sector forestal y turístico, como tampoco cuenta con ningún estudio hidrológico o hidrogeológico que “garantice la no afectación” en la calidad de las masas de aguas de la zona, tanto superficiales como las que se encuentran bajo tierra.

En palabras de Ernesto Filgueira, portavoz del BNG de Cerdedo-Cotobade, este parque se enmarca “en el boom eólico depredador y anárquico” que “amenaza” a todo su municipio. El propio Filgueira instó a la Xunta a “dejar de ponerse de rodillas” ante las grandes corporaciones eléctricas y apeló a la necesidad de “parar esta vorágine de proyectos eólicos” que se están desarrollando en gran parte de los municipios de la comunidad gallega.