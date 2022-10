Los afectados por el área deportiva de Lalín buscarán frenar el proyecto con alegaciones

Los afectados por el proyecto de la gran área deportiva prevista por el Concello de Lalín en las inmediaciones del multiusos advierten que pondrán “todos los medios legales que tengamos a nuestro alcance” para tumbar este Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID-Ampliación SGEQ. 4). Los en torno a una quincena de propietarios de las 4,7 hectáreas delimitadas para la construcción de este complejo, que arrancaría con una pista de atletismo, no solo cuestionan que puedan ser despojados de sus bienes mediante la apertura de un proceso expropiatorio sino que refutan de arriba a abajo todo el planeamiento técnico y por eso en días pondrán el caso “en manos de un gabinete jurídico especializado”, comenta una de las afectadas.

La consistencia con la que ponen de manifiesto su posición contraria a este proyecto hace pensar que se avecina una dura batalla entre las partes. Como aperitivo de la más que probable judicialización del proceso, los dueños de los 21 predios situados entre el multiusos, la Avenida Xosé Cuíña y la parte baja de la Carballeira da Crespa ya avanzan que presentarán alegaciones contra la aprobación del plan especial ante la Consellería de Medio Ambiente, organismo que somete el documento al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica. El plazo remata el próximo 11 de noviembre. La administración autonómica podría estimar o no los alegatos, pero en todo caso su respuesta tendría que ser razonada, traduciéndose esto en la dilación de todo el proceso burocrático.

En caso de que saliese adelante, los vecinos prepararían nuevas alegaciones ante las administraciones competentes, entre ellas el Concello, pues los expedientes deberían pasar por los correspondientes órganos colegiados y el propio pleno. “Cuestionamos todo: la dimensión del ámbito, su ordenación y el modelo utilizado para la obtención de los terrenos”, aducen. Es decir, sus alegaciones supondrían una enmienda a la totalidad de un proyecto con el que el ayuntamiento convertiría estas fincas catalogadas ahora como Suelo Rústico Común de Desarrollo (SR-D) en un espacio dotacional para equipamientos.

Los propietarios, que en una reunión celebrada el pasado domingo ya avisaron al gobierno local que no aceptarían la expropiación tras frustrarse cualquier acuerdo por la ínfima tasación que se había hecho de sus bienes, aseguran que el sentir de todos es el mismo: rechazar la construcción de este espacio deportivo por tener, a su juicio, una dimensión desproporcionada.

Sobre la situación de este proyecto se debatió en el pleno del pasado 30 de septiembre tras una iniciativa de Compromiso por Lalín. Su coordinador, Rafael Cuíña, pidió explicaciones al gobierno de José Crespo por una promesa electoral que no se acababa de materializar, apuntando ya que ni siquiera se habrían obtenido los terrenos. Primero el edil Avelino Souto aseguró que esta vía se cerró tras varias reuniones con los afectados. Luego el alcalde precisó: “En los grandes proyectos hay recovecos que salen y con los que no cuentas”, reconoció que la pista de atletismo no se materializaría en este mandato, pero aseguró que con el proceso expropiatorio en marcha este ámbito ya quedaría afectado “para que venga quien venga detrás no tenga más remedio que hacerlo”, dijo, en relación al complejo deportivo completo.

Cuíña y Forno valoran la actuación “fallida”

El coordinador municipal de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, y la secretaria local del PSOE, Alba Forno, valoraron ayer el posicionamiento de los afectados tras su reunión en el centro social de Donramiro. El exalcalde recordó como el actual gobierno votó en contra de una iniciativa de su partido respecto a este proyecto. “Ni hay terrenos 1.150 días después de gobernar con mayoría absoluta ni los vamos a tener este mandato; seguimos como hace once años, sin nada”, dice Cuíña, al tiempo que echa en falta que Crespo no informase a los deportistas. Considera que ofrecer en las negociaciones a los dueños de los terrenos, primero 2 euros/m2 y después subir hasta 7, “es todo menos serio y respecto por el dinero público”. “Por culpa de este despropósito probablemente se llegará a un conflicto judicial con los propietarios, que se sienten engañados”, aduce. “Ni hay terrenos, si sabemos en qué consiste el proyecto ni cuánto va a costar”, arguye, y asegura que si recupera la alcaldía la pista de atletismo será una prioridad. Forno, por su parte, tilda el proyecto de las pistas de atletismo de “fiasco” y “nuevo engaño a la ciudadanía” y entiende que el alcalde “no va a mover una piedra para que se hagan, a pesar de prometerlas a bombo y platillo”. Le echa en cara una promesa lanzada en 2019, utilizando a la Federación Galega de Atletismo para apoyarlo como candidato, “pero ahora todo el mundo sabe que se trataba de otro engaño de Crespo”. A su juicio, este es otro de los grandes proyectos, como el de la plaza, que no se llevarán a cabo y promete que con el PSOE en el gobierno habrá pistas de atletismo con soluciones factibles y contando con los deportistas.