En plena campaña de recogida de la manzana destinada a sidra en A Estrada, la empresa regentada por José Antonio López Pampín ha sufrido su primer contratiempo, debido a un acto vandálico acaecido durante la noche del domingo al lunes. Veinte sacas con unas diez toneladas de esta fruta amanecieron rajadas ayer en el campo de la fiesta de Moreira, en donde habían sido almanenadas la víspera para su posterior carga.

José Antonio López Pampín es uno de los artífices del gran crecimiento que ha vivido la sidra durante los últimos años en A Estrada. Al igual que todos los años por estas fechas, el pasado fin de semana se lo pasó recogiendo manzanas en las fincas que posee en la parroquia de Moreira. El domingo vivió una dura jornada de trabajo que dejó como recompensa veinte sacas repletas de manzana, de unos 500 kilogramos cada una, que decidió almacenar al aire libre en el campo de la fiesta local, a poca distancia de sus fincas, del mismo modo que había hecho en otras muchas ocasiones. Esta ubicación es la idónea, según dice, para facilitar el trabajo al tráiler que tenía previsto recoger la mercancía ayer por la mañana.

La sorpresa del responsable de Sidrería L.P. llegó a primera hora, cuando acudió con la intención de organizar la mercancía antes de la llegada del camión, y detectó que las veinte sacas que habían recogido durante el fin de semana estaban rajadas y las manzanas esparcidas por el suelo. El afectado habla de un acto de “vandalismo puro” que ya está siendo investigado por la Guardia Civil, que trata de identificar a los malhechores por medio de las imágenes registradas en una cámara de seguridad instalada en la zona. López Pampín señaló que la “broma”, que seguramente haya sido obra de “gente joven” en condiciones de ebriedad, provocó que haya tirado un día de trabajo a la basura, además de tener que asumir los costes por la anulación del transporte, las sacas y la mano de obra para volver a guardar las manzanas. Este acto se suma a los robos de manzanas registrados en la zona y que afectan a los productores.

A perro flaco, todo son pulgas

El acto vandálico de la noche del domingo en la parroquia de Moreira supone otro obstáculo para una temporada que, como ya se auguraba antes de su inicio, no está siendo precisamente prolífica para los productores de manzana estradenses. Es momento de vecería y los manzanos, después de un año de dar muchos frutos, necesitan otro curso de “descanso” en el que son mucho menos productivos. Además, debido a que muchas de las plantaciones fueron puestas en marcha en una misma temporada, suelen darse estos ciclos en gran parte de las fincas de manzanos del municipio. A este mal año ya previsto tampoco ayudaron las altas temperaturas del verano, que provocaron que muchas manzanas se secasen en los árboles. De todas formas, no todas son malas noticias y varios productores estradenses confían en salvar en año sin problemas, a pesar de que las cifras de manzana recogida son significativamente inferiores a las registradas durante la temporada pasada. Así, el acto vandálico registrado ayer en Moreira se suma a los problemas que, debido a causas naturales, están sufriendo los productores locales este año. El problema, dice Pampín, es que la baja producción, prácticamente, no se puede controlar, pero este tipo de acciones vandálicas sí pueden ser prescindibles y erradicadas. En definitiva y a pesar de que este no sea un buen año, lo más relevante es la fuerza y el valor que está ganando el mundo de la manzana y la sidra durante los últimos años en el municipio de A Estrada. Todo el mérito lo tienen productores como López Pampín, que apuestan por ello.