“Dupla”, donde el arte juega dobles

La estradense Lucía Carballeda vuelve a Galicia tras dos años en Madrid para inaugurar su nueva galería en Santiago de Compostela, llamada Dupla, y que habría sus puertas por primera vez el viernes pasado, gozando de una espléndida acogida.

Carballeda habla en primer lugar el porqué del nombre; “tiene varios significados. Uno tiene que ver con el propio espacio que ocupa, característico por su doble puerta, con toda su simbología positiva. Del mismo modo, una vez visité el local, inmediatamente pensé en seguir una dinámica de doble exposición, creando un diálogo entre ellos y haciendo referencia al concepto de ‘dupla’ en deportes, una pareja que juega y compenetra a la perfección. Y por último, también me atraía el hecho de que se tratase de un término gallego”.

En cuanto a los dos artistas que estrenan esta galería, “ahora exponen el escultor Iván Prieto, de Barco de O Valdeorras, y la pintora Lara Pinto, de A Coruña. Ambos son creadores jóvenes con los que ya había trabajado y cuya obra me parece muy interesante. En este proyecto, podría decirse que Pinto crea el escenario y Prieto los personajes, bajo el nexo de la inspiración bíblica”. La muestra estará disponible hasta mediados de noviembre. Cabe resaltar que la entrada es gratuita y que las obras a la venta oscilan entre los 200 y los 12.000 euros.

La estradense define Dupla como “mi proyecto más personal”, en el que incluye “artistas y obras que yo misma admiro y sigo. No promocionaría algo que no quisiera para mi misma”. Para ella, es “un privilegio trabajar con creadores gallegos coetáneos” aunque reconoce que pretende incorporar algún nombre internacional a su lista, además de incorporar nombres emergentes: “nos gusta jugar con la dualidad, por lo que no descarto hacer confluir a artistas consagrados con otros emergentes”.

Si bien la primera muestra mezcla pintura y escultura, Carballeda afirma que se trabajará con diferentes formas artísticas, como puede ser, por ejemplo, la fotografía. Si bien explica que “no quiero adelantar nada más”. Una pista que deja a su público, para que esté pendiente de futuras novedades.

Como estradense que además guarda un vínculo especial con la localidad, al haber trabajado en el Museo Reimóndez Portela y el MOME, Lucía no se olvida del talento local, y espera poder colaborar con algún nombre de la zona, ya que existe un panorama artístico muy prolífico en A Estrada. Y adelanta algún nombre, como el de Lucas Terceiro, con quién la une “una amistad, ya que desde que lo conocí trabajamos juntos en varios proyectos, creando un equipo muy fuerte y que trabaja muy bien”.

Finalmente, Lucía confiesa entender el arte, no como una esfera elitista, sino como algo que debería ser accesible a todo el mundo: “algún error se cometió para que la gente sienta reparo al acercarse a las artes plásticas, un fenómeno que no sucede en otros campos como el musical o el cinematográfico. Deseo ejercer de puente entre la sociedad y este mundo, ya que pienso que la mirada es emocional, no hay que entender para saber si te gusta o no te gusta, si genera emociones en ti o no. Y es que el arte es un lenguaje universal con el que llevamos en contacto desde el inicio de los tiempos”.