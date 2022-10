Un ángel de la guarda jacobeo

Los clientes del Bar O Asubío de Lalín conocen de sobra las habilidades de Francisco, Chisco, García como coctelero. A ellas hay añadirle ahora las dotes de buen samaritano puesto que el hostelero dezano protagonizó en la noche del pasado domingo una acción que pudo haberle salvado la vida a un peregrino alemán desorientado cuando buscaba el albergue de Vedra.

“Iba de camino a casa después de salir del trabajo y estaba bajando A Bandeira en dirección a Ponteledesma y en el medio del monte, donde apenas se veía nada, vi como parpadeaban una luz azul y otra roja”, relata Chisco García el inicio de lo sucedido este fin de semana. Añade que “como no distinguí un chaleco reflectante pensé que sería un ciclista que había sufrido un accidente. Lo que pasa es que tenía las luces puestas en la cabeza y estaba tirado en la cuneta”. El joven emprendedor dezano dio de esta forma con el paradero de un varón alemán caído en una cuneta sin apenas darse cuenta. García indica que “paré el coche y le pregunté si le pasaba algo. Como pudo me dijo que quería ir a Vedra o Outeiro. Lo que pasa es que iba en la dirección contraria. Por lo visto, vio una señal del Camino, se metió por esa carretera y se confundió porque allí no hay nada”. Al parecer el caminante teutón “estaba solo y quedara con su hermano y unos amigos en el albergue de Vedra, en Outeiro. De hecho, me enseñó un papel que llevaba y que tenía sólo escrito las palabras albergue de Outeiro”, asegura García.

Final feliz

Aturdido por lo que estaba viviendo, Chisco García llamó alarmado a Daniel Antelo, el veterano peregrino lalinense que ejerce desde hace un tiempo de cicerone con los que hacen el Camino, para pedirle consejo. Poco después, continúa “lo subí al coche y nos fuimos hasta su destino. Primero pensamos en ir al albergue de A Bandeira pero ya estaba cerrado porque este tipo de locales cierran a las diez de la noche, y yo lo encontré sobre las once y media. Y en la gasolinera de A Bandeira le conseguí un refresco porque tenía mucha sed”.

Tras unos minutos de incertidumbre, Chisco García no dudó en pone rumbo al destino del maltrecho peregrino: “Después nos fuimos a Vedra, donde lo dejé en la puerta. El hermano y sus amigos estaban dentro pero el problema es que no tenía teléfono”, aclara. Al respecto, recuerda que “hablaba algo de francés y a duras penas nos fuimos entendiendo. Lo mejor es que no estaba herido. Cuando lo dejé en el albergue me dio un abrazo enorme”. Porque lo cierto es que “pensé que era un accidente por la hora, lloviendo y él acostado en la cuneta”. Ayer, Chisco García y Daniel Antelo hacían de anfitriones a algunos peregrinos que hicieron parada en la capital dezana para asesorarles a la hora de buscar alojamiento y comida antes de reemprender el camino a la capital de Galicia.

De Ponferrada a Muxía con parada para un cocido

El trasiego de peregrinos por tierras dezanas aprovechando el Camino de Invierno no cede incluso en otoño. De eso sabe mucho Daniel Antelo, incansable anfitrión de los que como él hacen la ruta jacobea. Ayer mismo, y en compañía de Chisco García, recibió en la capital dezana a dos peregrinas procedentes de Ponferrada, de donde salieron pasado lunes, y que tienen previsto llegar al Obradoiro mañana para, después, dirigir sus pasos hasta Muxía para concluir su periplo pedestre. La orensana María Dacuña y la malagueña Ana María Delgado fueron recibidas por Antelo y García en el centro del casco urbano de Lalín para, después, compartir un suculento cocido en un céntrico restaurante de la localidad. Las dos peregrinas agradecieron el trato recibido y como no podía ser de otra forma alabaron la calidad de las viandas que degustaron. “Son peregrinas con muchos caminos”, asegura Antelo después de departir con las dos antes de dejarlas descansar para reponer fuerzas y volver al Camino.

Macabro hallazgo

Sin embargo, tanto María como Ana María vienen de compartir ruta con una peregrina alemana que hace días fue noticia por haber encontrado el cadáver de un hombre junto a su bicicleta en la localidad de Carballeda de Valdeorras. La mujer también pasó ayer por la capital dezana pero declinó la invitación para comer con sus dos compañeras de fatigas. Al cierre de esta edición, el propio Daniel Antelo informaba a esta Redacción de la llegada de una peregrina polaca al albergue de A Laxe y, también, que estaba previsto que al menos otro más hiciera acto de presencia por tierras dezanas de camino a Santiago de Compostela.