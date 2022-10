“Eu son a persoa que rexe como se ve un proxecto a nivel estético e visual”

Miguel Carbajal (A Estrada, 1991) acaba de firmar un contrato para comezar a traballar como director artístico en Vampire, a axencia do emblemático festival de música Primavera Sound. Este estradense afincado en Barcelona leva anos traballando para distintas marcas como freelance, e agora dará o salto a unha das firmas máis potentes do sector. Hoxe será o seu primeiro día na axencia Vampire.

–Que funcións desenvolverá no seu novo posto de traballo?

–Basicamente, son a persoa que rexe como se ve un proxecto a nivel estético e visual. Trátase de facer as ideas perceptibles visualmente para a xente. Por poñer un exemplo, o pasado novembro fixen un traballo para Nike, no que xerei un libro de estilo que serve como guía de como se vai presentar o proxecto ante o público, ben a través das redes sociais, nas tendas, en pósters, etc. Eu elaborei esta “guía” para que os meus clientes poidan entregarlla a calquera deseñador do mundo, e el saiba como facer o seu traballo dentro desa identidade. En resume, trátase de desenvolver o todo sobre un proxecto.

–Como chegou a entrar na axencia do Primavera Sound?

–Porque estaba de autónomo e aburrinme un pouco da situación, entón o xoves pasado contactei con eles e díxenlles que estaba interesado en entrar na axencia. Contestáronme ese mesmo día e o venres fun á entrevista. Este martes dixéronme que si e mañá (por hoxe) será o meu primeiro día.

–E sabe que se vai atopar alí?

–Pois coñezo a varias persoas que traballan alí e teño algunhas referencias. A axencia desprégase nun edificio enorme, todo de cristal e con espazos diáfanos no que traballa moitísima xente, repartida por departamentos. Por exemplo, na planta de arriba contamos cunha productora audiovisual por se a precisamos para certas cousas. Mañá supoño que me poñerán ó día de como están cos proxectos nos que traballan actualmente. O que si, é que Vampire non só se adica ao Primavera Sound, traballan en moitos máis proxectos, aínda que un dos máis coñecidos é o do festival.

–Que outros proxectos se abordan na axencia Vampire?

–Pois, por exemplo, traballan con marcas, como se fora unha axencia de publicidade, pero sempre mantendo certa vinculación coa música. Poderíase dicir que o Primavera Sound é, de certa maneira, a esencia, polo que todo se relaciona un pouco con iso.

–O Primavera Sound é un festival de referencia a nivel mundial. Que opinión lle merece, agora que o vai vivir dende dentro?

–Teño que recoñecer que a min tampouco é que este festival me guste moitísimo (risas). Pero si me parece un evento enorme, que reúne ós diferentes sectores, máis ou menos, alternativos. No Primavera Sound todo o mundo pode atopar representación da música que lle gusta. Creo que manexan ben este aspecto un pouco sensacionalista, de buscar reclamo en todos os sectores musicais alternativos para poder chegar a máis xente.

–E iso que comezou, alá polo ano 2001, como un pequeno evento nun local de Barcelona. Agora semella un proxecto que non ten teito.

–Facíase aquí en Barcelona, e como cada vez tiña máis éxito e atraía a máis xente, probaron a facelo en Portugal. Alí tamén foi todo un éxito e entón xa decidiron extendelo a outras partes do mundo. Agora xa é unha empresa solvente que pode organizar un festival destas características en calquera parte do mundo, así que o teito non sei cal é. O obxectivo que se busca, supoño que será simplemente económico, non?

–Vai seguir co teu antigo estudo, ou só se adicará a Vampire?

–Seguirei cas miñas cousas. De feito, cando saia de traballar mañá (hoxe) reunireime ca miña compañeira de estudo porque aínda temos varios proxectos en común. Eu seguirei como freelance, e intentarei ir pechando proxectos mentras estea en Vampire. Tamén debo mirar a ver como é o novo traballo e en que medida podo compaxinar.