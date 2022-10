“El cruceiro de Puerto Ordaz es el único del mundo que está dentro de una catedral”

Puerto Ordaz es una localidad en el estado Bolívar, en el sudeste de Venezuela, que desde hace años cuenta con un crucero hecho en Lalín por O Vila y que tras lucir en la Hermandad Gallega presidida por el lalinense de Vilanova, Emilio Eloy Vázquez Gil, ahora sobrevive en la catedral de la localidad. Vázquez lleva dos meses en Lalín después de abandonar un país caribeño sumido en el caos.

–¿Viene con la intención de quedarse en Lalín o de volver allá?

–Estoy dudando. No lo tengo muy claro porque estoy con tratamiento médico. Si sigo con él no me voy porque allá la sanidad es muy problemática. Primero se fueron los mejores médicos de Venezuela y ahora están graduando gente que no sabe mucho. Un enfermero tiene más conocimiento que todos esos nuevos médicos.

–¿Cómo dejó la Hermandad Gallega de Puerto Ordaz?

–Yo tengo familia allá pero todo la hermandad está totalmente destrozada. Ahí no quedó nada en pie. En el edificio tiene su sede ahora la policía nacional. Ahí hay unos 50 policías y tienen incluso calabozos. Ellos me pidieron permiso a mi y ni siquiera hablaron con la junta directiva. Como estaba todo saqueado y no podíamos ir para allí, y como no veíamos una salida al asunto, decidimos dejárselo a la policía. Nos llevaron hasta las tejas, que en la mayoría de los casos se rompieron cuando las levantaron.

–¿Sabe quiénes fueron los culpables y sus motivos?

–En Venezuela hay mucho “ladronismo”. Haciendo una comparación yo aquí veo que robaron y como vengo de un ambiente donde no me cabe en la cabeza, entraron y sólo se llevan dinero pero no ordenadores y demás. Allá cuando entran a robar no dejan ni mesas, ni cables, ni nada. Lo llevan todo.

–¿Dejó mucho en Puerto Ordaz?

–Yo tengo allá un par de negocios que lo siguen trabajando con un hijo mío, pero es algo para sobrevivir. Yo tengo dos apartamentos cerrados a cal y canto porque el que tiene una casa en Venezuela se queda sin ella. Yo conozco a socios de la hermandad que dejaron unos chalés y poco a poco les fueron sacando todo hasta que sólo los pudieron vender en 15 o 20.000 euros.

–¿En qué estado se encuentra ahora la hermandad?

–Pues, desde que llegó allí la policía no se acerca nadie. Incluso en ese sector, que era de mucha inseguridad, están muy contentos porque la delincuencia se marchó de la zona. El control es muy grande. Te puedo decir que yo durante tres años no tuve acceso a un diario en formato de papel. Todo lo que sabía me informaba a través de internet.

–¿Se podría recuperar una hermandad como la Puerto Ordaz?

–Si te soy sincero, de momento no sabemos lo que hacer porque tenemos otro problema añadido. La hermandad, aunque es gallega, era un centro para todos los españoles de la zona. Te puedo decir que la mejor cancha de frontón de todo le Oriente del país estaba ahí porque también había socios vascos. Estoy hablando de hace 30 años atrás. Como pasa en todos los centros españoles del mundo, están en declive por las nuevas generaciones no se sienten atraídos por ellos. De la zona en la que estoy yo se marchó una gran cantidad de gente.

–Entonces, la hermandad peligra, ¿no es cierto?

–Sí, yo no creo que esta siga. Nosotros la intentamos vender cuando empezó esta crisis y fíjese como está la situación, que son 45.000 metros cuadrados y no hubo nadie que viniera a ofrece ni 20.000 euros siquiera. Y está en el corazón de la ciudad, así que se puede imaginar cómo está la cosa por allá.

–¿Qué fue del famoso cruceiro lalinense de Puerto Ordaz?

–Después de los saqueos el cruceiro estaba ahí. Como debe suponer, para nosotros la pieza tiene un significado muy especial. Como vi que eso no lo iban a llevar porque era imposible al ser de piedra, sí lo podían destrozar porque me imaginé que podrían venir con un martillo o algo parecido y lo destrozarían. Decidimos sacarlo de allí.

–¿A dónde lo llevaron?

–Pues, hablamos con el obispo de allá y con el cura que está en la catedral, y se mostraron encantados de poder tenerlo e incluso se comprometieron a trasladarlo. Lo que pasa es que con el tiempo no se lo llevaban. Los que colocaron el cruceiro eran uno albañiles gallegos, peor no sé qué fue lo que le echaron en la base porque no había forma de despegarlo. El cruceiro está dividido en tres partes.

–¿Cómo hicieron entonces para trasladarlo a su nueva ubicación?

–Lo que hicimos fue utilizar una grúa y lo arrancamos desde la base para llevarlo completo hasta la catedral. Y allí quedó. Estamos contentos porque en ese lugar hay seguridad y se quedará en esa catedral hasta que el tiempo –ojalá que no– lo destroce. Creo que fue una decisión muy acertada teniendo en cuenta la lamentable situación del país. Además, estuve averiguando que es el único cruceiro del mundo que está dentro de una catedral.

–¿Quedan lalinenses residiendo todavía en Puerto Ordaz?

–Muy pocos. Si no me equivoco, lalinenses quedan sólo cuatro. Se fueron muriendo casi todos y otros se volvieron para acá. Somos los que quedamos en esa zona. Dos son de Botos, y uno es sobrino de Laxeiro, que está casado con una natural de Botos. Ya digo que somos pocos lo que nos quedamos.

–¿Se veía venir lo de Venezuela o les pilló con el paso cambiado?

–Venezuela es un país que se destruyó sin disparar un tiro. En Venezuela hay muchos muertos, pero no es como el caso de Ucrania, donde lo que hay es una guerra. Un país donde con 30 millones de habitantes huyeron siete millones es una barbaridad, y en poco tiempo. Siempre me ha preocupado mucho la emigración, primero la española y hoy también la venezolana que hay en Lalín. Yo viajaba bastante hasta Brasil cuando estaba allá y eso parece una película, con gente con mochilas o sacos caminando por selvas intransitables.

–Ese tipo de emigración es muy distinta a la que hay en Lalín.

–Por supuesto. La que viene a Lalín es la que tiene ciertas posibilidades y digamos un nivel incluso de preparación y formación. La otra es la que se hace un montón de kilómetros hasta Brasil con niños de corta edad y eso es algo que me da mucha pena, la verdad. Es todo muy triste y lamentable.