Vila de Cruces cuenta desde hace unos meses con un experto en modelismo naval procedente de la otra punta de España. Carlos Bisbal Boades es un mallorquín que ha decidido darle un giro de 180 grados a su existencia. Para ello se ha embarcado en una nueva aventura vital que lo ha traído a tierras dezanas, donde espera poder vivir de una pasión que le acompaña desde muy joven. “Necesitaba un cambio de aires. Hablé con mi hermano, que es tres años mayor que yo, y me dijo que a finales de 2023 se viene a vivir a Galicia. Me explicó un poco como era el estilo de vida, el entorno y las gentes. En un mes liquidé una empresa, vendí mi casa y mi coche, y me vine para acá con mi perro. Hice Palma-Barcelona en barco y luego en coche hasta Vila de Cruces”, explica este enamorado del modelismo estático y de las fieles reproducciones en miniatura tanto de barcos como de soldados de plomo.

Preguntado por las razones que le han llevado a hacer borrón y cuenta nueva para recorrer casi 1.300 kilómetros, Bisbal indica que “elegimos Vila de Cruces porque gestionamos el alquiler del piso desde Palma de Mallorca. Necesitábamos unos requisitos para la vivienda y Vila de Cruces los reunía todos. Aparte, me encanta la forma de vida porque es un sitio apartado pero también cercano a Lalín o Santiago”. De hecho, no duda en asegurar que lo que más le gusta de su nuevo destino es la mezcla de tranquilidad y salud que se respira en ese punto concreto de la comarca dezana. Carlos Bisbal desvela que “hasta ahora me dedicaba a temas comerciales y, además, soy modelista profesional. Ahora estoy especializado en modelismo naval siempre en madera. Hago también restauraciones. Por ejemplo, si alguien tiene el barco de su abuelo o de su padre tirado en un garaje, se lo restauramos.” Entre sus proyectos también se encuentra el de realizar los soldados de plomo tan habituales en tiempos pasados y que pasaron de ser juguetes para niños a piezas de coleccionista para adultos: “Ahora también empiezo con el tema del soldado de plomo. Voy a hacer réplicas de los soldados de plomo de los abuelos porque me gusta”. El modelista mallorquín afincado en Vila de Cruces considera que su llegada a esta parte de Galicia es idónea en un momento donde escasean establecimiento y profesionales dedicados a esta profesión. De hecho, asegura que “estuve mirando y aquí en 70 kilómetros a la redonda no hay ni una tienda ni tampoco nadie que se dedique a esto del modelismo. Me llamó la atención y me animó más”. CrucesArte Aunque en el modelismo naval estático se alternan el plástico y la madera como materiales utilizados, Carlos Bisbal apuesta por esta última para sus trabajos. Además, destaca que “algunas piezas están hechas desde cero y a otros les compro los kits y los monto. Por ejemplo, la metopa de un casco de un velero que tengo la hice yo toda”. Las piezas se podrán contemplar en un evento de índole artístico que después de dos años de barbecho por la pandemia regresará a la programación cultural del municipio cruceño. El propio Bisbal hace hincapié en subrayar que “el CrucesArte estuvo dos años parado y está previsto que se retome. Mi idea es llevar trabajos a ese evento también”. El modelista naval está convencido de que el certamen es una ocasión pintiparada para darse a conocer en su tierra de acogida. El gusto por las reproducciones a escala le viene desde muy joven a Carlos Bisbal. En este sentido, recuerda que “yo con 14 años empecé a hacer avioncitos de plástico siempre relacionados con el tema bélico. Entonces, cuando uno madura busca otros temas y otros materiales. Por eso, me decanté por los barcos de madera y los soldados de plomo. Además, a mi me llenaba más incluso culturalmente. Hace ya unos 30 años de todo eso”. Y en cuanto a su producción, relata que entre sus trabajos más destacados se encuentran “pesqueros, veleros, galeones, navíos de línea napoleónicos y barcos de ese estilo. Nosotros los modelistas en parte hemos infravalorado nuestro trabajo. Tendremos que cobrarlo mejor. Además, está la parte técnica porque son fieles reproducciones del verdadero. Yo de hecho imprimo un plano y a partir de ahí construyo todo como la estructura y el resto de cada barco”. Por último, cualquiera que quiera acercarse a contemplar algunos de los meticulosos trabajos del nuevo vecino cruceño puede hacerlo simplemente con darse una vuelta por el edificio de la casa consistorial. Como afirma el propio Bisbal, “trabajos acabados tengo dos en el mismo vestíbulo del Ayuntamiento de Vila de Cruces, donde se están portando súper bien conmigo y me están apoyando mucho”.