Manuel Molina Mera, seudónimo de Manuel Amor Meilán, fue un antropólogo, periodista, poeta, novelista, dramaturgo e historiador. Nació en A Coruña (1867), pero desde muy joven vivió en Lugo donde murió (1933). Fue redactor y después director durante veinte años de El Regional, dirigió La Ilustración Gallega y también dirigió el periódico La Provincia. Colaboró en otras publicaciones como La Ilustración Artística, Revista de España, La Ilustración Ibérica. Investigó la existencia humana en cuevas (como las cuevs del Rey Cintolo en Mondoñedo) en las fases interglaciares cuaternarias, siguiendo la investigación de José Villaamil Castro. Entre sus obras destacan Historia de la provincia de Lugo, junto con numerosos artículos en gallego y castellano en diversos periódicos y publicaciones. Fue uno de los primeros escritores en escribir novela en gallego y además publicó numerosos relatos en O Tío Marcos da Portela. Fue uno de los fundadores de la Real Academia Galega en 1905, miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, miembro honorario de otras varias corporaciones literarias de España, América y Portugal. Estaba condecorado con la Encomienda de la Orden civil de Alfonso XII.

Publicó centenares de biografías sobre personajes gallegos entre ellas destaca la que publicó en el periódico de Lugo, La voz de la verdad, Año XII, nº 3953, el 20 junio de 1922: Biografías gallegas, CXXXV. “José Rodríguez González”. Escribe Molina Mera, todos los biógrafos de este insigne gallego, siguen las noticias facilitadas por Neira de Mosquera, que como más próximo a él pudo darlas más amplias y concretas. Nadie las dio tampoco más completas, y así, al cabo de 70 años nos vemos obligados a transcribir las noticias que aquel dejó consignadas.

Nació José Rodríguez González en Santa María de Bermés (Lalín) el 25 de octubre de 1770. Destinado por su familia a la carrera del sacerdocio, y, con este objetivo, estudio Filosofía en la Universidad de Santiago, siendo colegial de San Jerónimo. Al mismo tiempo que estudiaba, dedicábase a las matemáticas que constituían su predilección, a tal punto que, sin maestro, tan solo con auxilio de algunos libros, y no de los mejores, hizo maravillosos progresos. Graduado en Teología siguió, sin embargo, cultivando las Matemáticas, con tanta fortuna que la Universidad le nombró sustituto de la cátedra de aquellas, que después obtuvo en propiedad y por oposición. “Habiéndosele proporcionado conocimiento con un excelente profesor de Botánica, destinó al estudio de esta ciencia el tiempo que le dejaba libre su cátedra, haciendo progresos proporcionalmente iguales a los adquiridos en el estudio de las matemáticas; mas, convencido de que en España no podrían adelantar sus talentos, decidió marchar a Paris, lo que verificó auxiliado de algunos amigos.

Sensible parece – escribe el señor Fernández Alonso – que nuestra España, tratándose de este sabio astrónomo y naturalista, no pudiese manifestar, después de su marcha a París, noticias tan exactas como las que quedan indicadas; pero como todos sus libros, varios manuscritos, colecciones de mineralogía, instrumentos de Física y Geodesia, los títulos y documentos relativos a sus estudios desde que salió de la Península y comisiones que se le han encargado, quedaron encajonados y depositados en una de las salas del Museo de Ciencias de Madrid, donde parece que subsistieron mucho tiempo detenidos por la Junta de aquel establecimiento bajo diferentes pretextos … de aquí que, solo se sabe acreditaron esos documentos, entre otras cosas que se hallaba este benemérito gallego, en el año de 1808, en las islas Baleares, asociado a los sabios franceses Biot y Arago, ocupados en la prolongación de la meridiana Dunquerque a Barcelona, operación que suspendió la guerra de España contra Bonaparte; que en el de 1811, o en el siguiente, le comisionó nuestro Gobierno a Londres, captándose el aprecio de todos los sabios por su vasta instrucción y las juiciosas observaciones que presentó sobre la medida de tres grados de meridiano ejecutada por el Teniente Coronel William Mudge, en Inglaterra, que se imprimieron en Londres y en inglés el año 1812. De vuelta a España dio lecciones de Matemáticas sublimes en la universidad compostelana en 1813 y 1814 pasando después nuevamente a París y Sajonia. En París dio lecciones de Astronomía en el Ateneo de Ciencias, y en Sajonia estuvo dos años colaborando con el célebre Werner, profesor de Mineralogía.

Instado por el Emperador de Rusia, Alejandro, para ir a San Petersburgo a dirigir un observatorio astronómico, ofreciole, además de una crecida pensión los honores de Consejero, no quiso, acceder a esta propuesta sin dar de ello conocimiento al gobierno español, que por no perder un sabio tan distinguido, le nombró Director del Observatorio Astronómico de Madrid, que aceptó; estimulado del amor propio y del deseo de propagar en su nación los muchos conocimientos que había adquirido, como también en agradecimiento al mismo gobierno, que para sus estudios y viajes le había pensionado con 12.000 reales. En el año 1819 tomó posesión de su destino y dio el primer curso de lecciones públicas de Astronomía. En el de 1820 fue nombrado Diputado por Galicia en las Cortes … Pasó después a París donde se detuvo hasta diciembre de 1822. Volvió a Madrid y dio principio al segundo curso de Astronomía que las ocurrencias políticas del año 1823, le obligaron a suspender…

Minado su salud por grave enfermedad, vino a Galicia en busca del restablecimiento de aquella, y aun hizo una rápida excursión a Portugal, desde donde regresó a Santiago, falleciendo el 30 de septiembre de 1824, recibiendo sus restos mortales sepultura en una ignorada fosa de la Iglesia de San Martín de dicha ciudad.

Al morir – escribe Fernando Alonso – solo se le encontraron algunos apuntes sobre diferentes ramas de las ciencias exactas y naturales; dos memorias de su puño y letra, la una traducción de la de Bradley sobre el descubrimiento de la aberración de la luz, con notas analíticas, y la otra sobre la figura y propiedades singulares del alvéolo de las abejas, y un pequeño número de libros… pues todo lo demás lo dejó en Madrid, según queda referido. Parece que los franceses, más generosos que sus conciudadanos, erigieron un monumento para perpetuar su nombre. En la Memoria histórica de los nombres célebres de Galicia, por D. Vicente Turnes, añádese que nuestro biografiado presentó a la Sociedad Real de Londres, después de sus trabajos en compañía de Arago y Biot, el estudio sobre las operaciones de un meridiano en Inglaterra, y que Rodríguez González mereció singular aprecio de los más célebres astrónomos y geómetras de la Academia de Ciencias de Paris, especialmente de M. Laplace.

La universidad compostelana, cuyo gabinete de Historia Natural está formado sobre la base de las colecciones que dejó Rodríguez González, dedicó a este un Víctor en sus claustros y el Ayuntamiento de Santiago dio su nombre a una de las calles que figuran en el proyecto de ensanche sur. No pudieron hacer menos.

Para completar este trabajo, insertamos a continuación algunas noticias como un apéndice, sacadas del periódico El Eco de Galicia, nº 19, 1 de junio de 1851. Después de explicar el señor Rodríguez matemáticas sublimes en la Universidad de Santiago y de estar al lado del célebre Werner, profesor de mineralogía en Sajonia, estudió en la Universidad de Gottinga (1817) cuya descripción remitió en carta al claustro de la Universidad de Galicia y por orden del cual sirvió de comisionado en París para remitir los escogidos y principales instrumentos de física que posee la Universidad de Santiago, constituyendo con los de nueva adquisición tal vez el primer gabinete de su clase en España.

La cantidad asignada para los estudios y viajes del señor Rodríguez fueron 24.000 reales en lugar de 12.000 como se ha consignado en alguna biografía de este distinguido gallego. Entre sus amigos se encontraban los mencionados Arago y Biot y los siguientes: Mr. Delambre, Bachelieu, Fortín, Burquis, Rouvard y el abate Tittel, director del observatorio de Hungría.

En las vacaciones de sus expediciones se salía a buscar minerales, pasando ocho días sin que nadie supiese de su paradero, como aconteció una vez por el año 1820, saliendo en dirección del Escorial.

Además de los conocimientos sobresalientes que tenía en las matemáticas y ciencias naturales, era muy versado en la historia eclesiástica y en los libros santos. Según datos fidedignos hizo el calendario de Asturias y Galicia durante tres años y compuso un libro escrito de su mano en Paris y debía ver la luz pública sobre la historia del calendario romano. Falleció en Santiago en casa de su protector y amigo, el señor don Julián Suárez Freire, a quien dejó por testamentario. Sus cenizas fueron sepultadas en el convento de San Agustín.

En el año 1851 ya había tenido lugar la entrega de los efectos correspondientes al señor Rodríguez que habían permanecido durante un prolongado intervalo en la Corte, nueva prueba de interés de todo lo que ha pertenecido a los buenos estudios de este eminente matemático.

Por desgracia no solo no se ha llevado a cabo este pensamiento digno de la ciudad donde hizo sus primeros estudios el señor Rodríguez, sino que en nuestros días la generalidad ignora el lugar que ocupan en la iglesia de San Agustín los restos mortales de este distinguido gallego y eminente matemático.

Según algunos apuntes (que tenemos a la vista), sus amigos de Santiago habían proyectado abrir una lápida sobre su sepultura y entre las diversas inscripciones inéditas que hemos leído, ninguna nos pareció más digna y honorifica para el señor Rodríguez que la siguiente: Praeclarisimo Viro Josepho Rodiguez. / Inclyto Gallaico in Luc. Dioce. nato. / Reg. Universit. Compostel. perillust. Mathes. Sublim. / Max Profes. Reg. Francorum Instit. Dimissim. / Memb. A Carolo Quarto Hisp. Reg. ob ejus prest. / scientiam cum aliis ex eodem Lycco pro Grand. Merid. / circa Edetaniam maximo cum honore designato. / Deinque a Cathol. Reg. Ferdinand. Sept. nominat. / Dilectissimi Amici hoc exiguum grati animi manus in Defuncti memoriam. / D. O.C. / Requiescat. in pace. / Amen.