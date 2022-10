El Museo Etnográfico Casa do Patrón de la parroquia lalinense de Doade, acogió ayer la XIV Recreación do Proceso do Liño con gran éxito. La organización mostró su satisfacción tras la conclusión de la actual edición, en la que recibieron a un buen de número de asistentes, muchos de ellos muy jóvenes.

Durante la jornada, en la que participó un grupo de fiadeiras de Zobra, hubo varias actuaciones musicales y un sinfín de actividades, entre las que destacó la demostración del proceso de elaboración del lino. La organización habilitó una muestra con ropa de lino que continuará abierta hasta el día 14.