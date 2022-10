“Contar a historia das vítimas é unha cuestión de recoñecemento e xustiza”

O próximo venres 14 de outubro Xosé Álvarez presenta no MOME da Estrada o seu libro "Os anos do silencio". Represión e resistencia na provincia de Pontevedra (1936-1951), ás 20.00 horas en compañía da Asociación Cultural Vagalumes e Iria Morgade, descendente dun estradense vítima do réxime franquista.

O autor comparte con este medio as pequenas vicisitudes do proceso de confección desta entrega, e reflexiona acerca da necesidade de afondar na memoria deste momento histórico.

–Fáleme un pouco do libro. Que se pode atopar o lector?

–É o resultado dunha investigación ao longo de moitos anos do que foi a represión e a resistencia en toda a provincia de Pontevedra dende o ano 36 ata comezos da década dos 50, o que se coñece como o primeiro franquismo. Ten un enfoque didáctico, accesible para calquera lector, pero tamén moi documentado. Conta, ademais, con testemuñas que exemplifican coas súas vivencias o que significou este momento histórico. Algún deles, relacionados coa Estrada e a Terra de Montes.

“Existen moitos relatos de resistencia e corrupción na época do franquismo vencellados á Estrada”

–Como foi o proceso de documentación? Atopouse con algunha traba?

–En xeral, o problema dos arquivos, é que hai unha serie de leis, como pode ser a de protección de datos, ou a de secretos oficiais, esta última do ano 68, unha lei franquista. Estas si poñen algunha traba á hora de acceder á información. Pero por outra banda, tiven a sorte ao traballar mediante conversacións con algunhas testemuñas da época, incluso algúns membros da resistencia.

– Como pensa que se está a xestionar esta cuestión da memoria histórica en relación co franquismo?

–Penso que hai bastante diversidade. Hai Concellos que traballan moi ben estas cuestións, con moitas actividades ao longo dos anos, mentres outros mostran un claro desinterese no tema. Despois, a nivel estatal, eu son bastante escéptico con estas leis que se están a sacar, porque considero que materializalas non é doado. No caso da Estrada, a nivel municipal e político, non teño demasiado coñecemento do que se está facendo, que iso tamén é un síntome, non? Pero si me consta a labor particular e de asociacións, como é a de Vagalumes.

– Dos acontecementos que tiveron lugar na Estrada e que aparecen neste libro, cal destacaría?

–Hai moitas. Por exemplo, relacionado coa corrupción e a violencia, sábese do caso de Manuel Castro Pena, xefe da Falanxe a nivel provincial, que co seu equipo chegou a secuestrar a persoas para pedirlles diñeiro e outros bens. Unha historia que acabou cunha investigación do propio réxime resultando na cesión de Castro. Tamén hai rexistros desas sacas da cárcere, unha mostra máis da violencia do Estado naquela época, e mesmo dalgún militar resistente, como foi Edelmiro Sarmiento, condenado a cadea perpetua. E por suposto, en canto ás mulleres, existen testemuñas do Extraperlo, a única forma de subsistir para moitas das viúvas que deixou o franquismo.

–Por que é preciso poñer voz e nome a estas historias?

–Principalmente, porque ata agora tiñamos unha visión do acontecido manipulada polo poder, na que se obviou a memoria das vítimas. Debemos coñecela, precisamente para que o franquismo pase a ser o que en realidade é; historia. É un labor de recoñecemento e de xustiza.

“Coñecer o acontecido nas nosas vilas é fundamental para a identidade colectiva” Iria Morgade Valcárcel - Familiar dunha vítima do franquismo na Estrada

Iria Morgade é a bisneta de Bernardo Mato Castro, un mestre da República afincado en A Estrada, que faleceu despois de ser golpeado e torturado por oficiais do Réxime. Se ben xa non conserva máis vínculo que este coa vila, visitaraa o próximo venres para participar na presentación do libro de Álvarez Castro para contar aos asistentes a perspectiva da familia dunha das tantas vítimas do franquismo que cobran voz nesta publicación. Nunha conversa con FARO, cóntanos como é revisitar a historia do seu antepasado, agora que será accesible ao público lector, ao mesmo tempo que comparte a súa postura en torno á relevancia de publicacións deste tipo.

–Como xurdiu a súa participación neste proxecto?

–Eu coñezo a Xoán Carlos Garrido, da Asociación Vagalumes, grazas a que foi el quen investigou a historia do meu bisavó e nola contou á familia. Tiven contacto con el durante a adolescencia, e foi grazas a iso que espertou a miña curiosidade por este tema. Máis tarde fixen unha investigación sobre Bernardo para un mestrado, na que contei coa súa axuda incondicional. Tamén Pepe Álvarez, unha figura moi recoñecida pola súa labor de investigación neste ámbito, que me ofreceu unha man en moitas ocasións. Polo que cando me presentaron a posibilidade de participar neste acto como familiar de Bernardo, aceptei encantada.

–Cónteme un pouco sobre as vivencias do seu bisavó.

–Nós sabíamos pouco del. Grazas a Garrido e posteriormente a miña investigación, foi posible coñecer máis. Sabemos que era mestre na República, despois de pasar uns anos emigrados en Cuba, onde se familiarizou con certos métodos didácticos e movementos políticos. Exercía en Teo, mais tamén se movía no ámbito da escritura, colaborando co xornal El Emigrado, de A Estrada, e formando parte das Irmandades da Fala, entre outros grupos galeguistas e socialistas. Cando se instaurou a ditadura, aconsellado, creemos, por Xoán Xesús González, tentou fuxir e esconderse coa súa muller, deixando atrás aos fillos. Porén, finalmente foi capturado polas forzas do Réxime, que o torturaron ata deixalo en tal estado, que despois dun mes convalecente, faleceu. Miña bisavoa quedou co trauma dese recordo, que seguramente foi o que causou que non falase del, e que nós non coñecésemos a súa historia.

“A morte do meu bisavó deixou un trauma na súa muller, quizais por iso non sabíamos case nada del”

–Para finalizar, como repercute na identidade dos familiares coñecer estes relatos silenciados do franquismo?

–É fundamental, pero non só para as familias senón para a propia sociedade. Coñecer o aconteceu nas nosas propias vilas, nos lugares que frecuentamos, é preciso para poder ser como sociedade e comprender valores como a democracia ou os dereitos humanos, especialmente neste momento no que a extrema dereita vai en auxe. Tamén serve para darnos conta das prácticas violentas e xenocidas da ditadura, acabando así con ese discurso da contenda entre irmáns que se vendeu ao longo dos anos ao falar dun conflito civil, entre cidadáns, e non do que foi; un golpe de estado. Por iso quero incidir na relevancia dun libro como o de Pepe pola magnitude do seu estudo, con información recollida con moito esforzo ao longo de moitos anos. É grazas á labor de xente como el que podemos coñecer mellor que aconteceu realmente naquel momento.