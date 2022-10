“A Estrada é un lugar con moita vida cultural a todos os niveis”

Chelo do Rejo (A Estrada, 1961) forma parte do reparto que hoxe participará na estrea de Pastel de Escarapote, ás 21:00 no Teatro Principal. A actriz compartirá escenario con Cristina Andrade, José Antonio Valcárcel, Pablo Chichas e Anabell Gago nunha comedia que, despois da estrea, interpretarán por varias parroquias estradenses.

–Chegou o día da estrea de Pastel de Escarapote na Estrada. Están preparadas para a ocasión?

–Se tiveramos unha semaniña máis era mellor (risas). É broma, pero na véspera sempre aparecen os nervios e dá algo de apuro pensar na posibilidade de “quedar en branco” o día da estrea. Pero si, a verdade é que estamos preparados e con moitas ganas de que chegue.

–Excepto Anabell Gago, que ten gran relación ca Estrada dende hai anos, o resto de intérpretes son todos de aquí. É un orgullo contar con tanto nivel na vila.

–Anabell xa pode ser considerada filla adoptiva da vila, porque leva moitísimos anos sendo a profesora da Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE) da Estrada. O resto si que somos todos de aquí. E que a xente non se dá conta da sorte que temos os estradenses, porque vivimos nun lugar con moita vida cultural a todos os niveis. O Teatro Principal é un edificio con moitísima vida, temos dúas salas de cine, moita música... Hai moitas iniciativas diferentes e ganas de facer cousas, e iso para un pobo é unha marabilla. Mención especial para as butacas do cine, non sei como a xente pode ir ver as películas a outras localidades.

–O reparto da obra conta con xente que ten unha traxectoria importante no mundo da interpretación e que se xuntou para a ocasión por amizade e vinculación ca vila. Se un produtor quixera facer este equipo fóra da Estrada tería que gastar moitos cartos, non?

–Home, por suposto! Anabell máis eu temos, con outra compañeira, unha compañía de teatro e non te fas idea do que gasto que supón realizar un espectáculo. Aquí temos unha directora de renome como Marián Bañobre, temos unha axudante de direción moi boa e un reparto espectacular. Aquí todos estamos ca idea de botar unha man, se non claro que sería moi difícil que isto botara a andar.

–A grandes rasgos, de que vai Pastel de Escarapote?

–É unha comedia baseada nun texto de Woody Allen, que foi adaptada por Santi Cortegoso. A obra desenvólvese en Nova York e aparecen 5 personaxes neuróticos que conseguirán que o público, ao marchar do teatro, leve a idea de que a súa vida non está tan mal (risas). É unha obra para desfrutala e pasar un bo rato.

–Que supón para vostede poder participar nunha obra así neste punto da súa carreira, na súa terra e entre amigos?

–Eu sempre digo que nacín na EMAE e sempre pertencerei a ela, aínda que faga outras cousas por fóra. Sempre estarei para botarlles unha man, porque eu son actriz grazas á Escola de Teatro da Estrada. É unha gran sorte que poidamos ter unha escola de tanto nivel na vila, a xente non é moi consciente. E que facer teatro debía ser obrigatorio por prescripción médica, porque é boísimo para a saúde mental das persoas. Cando estás traballando, por exemplo na escola de teatro, pasas dúas horas nas que a túa cabeza só está aquí, neste sitio, e isto resulta moi san e moi liberador.

“O mellor de Jesús Calleja é que sabe escoitar á xente”

–Esta semana tivo moito éxito o programa de Jesús Calleja na Rapa das Bestas, do que vostede foi protagonista. Que tal foi a experiencia?

–Foi unha experiencia chulísima, moi bonita. Eu ó principio igual non estaba moito polo labor, pero finalmente quedei encantada. Calleja é unha persoa que sabe escoitar, e cando unha persoa te escoita, ti falas. Falas dende a verdade, de maneira sincera. E miña nai e miña irmá sempre estarán dentro de min, e que as coñecera máis xente, para min foi como volvelas a traer. Foi unha experiencia preciosa.

–O que si é que case non abriu os ollos no helicóptero, tívoos pechados todo o tempo. Non lle quedou pena de non ver esas vistas?

–Pois eu creo que foi o mellor de todo. Ademais, ti cando fas o amor seguramente que, ás veces, pechas os ollos. Eu pechei os ollos por pánico, porque teño moita vertixe, pero se non o fixera seguramente non dicía a metade das cousas que dixen durante o voo. Se os levara abertos falaría da paisaxe e do que vía, pero nese momento eu só me estaba recorrendo por dentro a min mesma. O peor foi que fixen tanta presión nos párpados, que cando os quixen abrir case non son capaz (risas).

–E como respondeu o público respecto á súa aparición no “Volando Voy” de Jesús Calleja?

–Pois mira, fai un rato chamoume unha señora de Madrid para darme a noraboa polo programa. Non sei como conseguiría o meu número, pero así foi. Onte chegoume á casa un paquete cunha figura de Sargadelos. Non sei, a xente é marabillosa, son unha afortunada.