Un colectivo que coida o pasado e mira cara o futuro

Irma López, Jesús Baldonedo e Esther Redondo son amigos de vello, e xa tiñan experiencia como membros doutros colectivos deportivos ou veciñais. Este ano decidiron dar o paso e poñer en marcha O falar das pedras, unha asociación de ámbito municipal pero que non está pechada á colaboración de xente de fóra do municipio, como indica a presidenta, Irma López. Están xa no periodo de captación de socios, mentres que polo de momento, na directiva, Baldonedo asumiu a tesourería e Redondo exerce de secretaria. “Temo moita máis xente implicada, traballando con nós”, explica López.

Solidariedade con Ucraína E ese compromiso xa se notou meses atrás, en marzo, cando argallaron unha recollida de alimentos non perecedoiros e material hixiénico-sanitario para enviar a Ucraína. Axudada por outro colectivo, Mulleres Terra de Camba, O falar das pedras reuniu nada menos que 30 caixas con alimentos e outras 20 con ropa e o material mencionado. Agora, xa na recta final do ano e constituida legalmente como asociación, O falar das pedras está detrás da primeira Rodeiría de Outono, que será o vindeiro sábado, día 15, no parque ubicado detrás do consistorio. Pola mañá toca unha andaina pola parroquia de Fafián, que conserva apenas as paredes dunha tulla adicada antano a graneiro, e dende o medio día haberá narración de historias, xogos tradicionais e música de raíz. A camiñada por Fafián é a mellor das opcións para un colectivo que escolleu o seu nome “porque temos moita pedra en Rodeiro”, en referencia ao tremendo patrimonio deste concello: dende a mencionada Tulla, a vila romana de Porta de Arcos ou os castros ata o pazo de Trasulfe ou a ponte de Pedroso, por citar algúns exemplos. O grao de conservación duns e doutros é diverso. Neste sentido, O falar das pedras ten claro que “recuperar o patrimonio é moi difícil, pero si se pode poñer en valor”. Unha das maneiras de facelo é, precisamente, mediante andainas, que en realidade van ser visitas guiadas con persoas expertas. a da semana que vén, encargaranse de explicar todos os bens patrimoniais de Fafián unha veciña, e falta por confirmar a participación do que xa é o cronista oficial de Lalín e un dos melloers coñecedores da comarca do Deza, Daniel González Alén. Clases de zumba Ata finais de ano van poñerse en marcha distintas actividades e enfocadas a públicos diversos. “Queremos ofrecer propostas para todo o mundo”, indica a presidenta. Por agora, está xa case organizado un curso de zumba, pendente dos permisos necesarios para comezar. Haberá tamén aulas de pilates, un curso de cata de queixos e unha cata de viños con ruta engadida. O colectivo tamén está barallando distintas actividades infantís. Estas porpostas terán como escenario tanto zonas verdes do municipio como instalacións municipais, tal e cono ocorre coas propostas doutras asociacións.