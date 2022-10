Siador volverá a celebrar su día grande de la Virxe da Saleta el 19 de septiembre, como se venía haciendo desde la implantación del culto en la parroquia, en 1863, hasta hace tres años. En 2019, la cita fue trasladada al fin de semana más próximo “sin conocer la opinión de los vecinos ni consultarles antes sobre esta decisión”, afirman éstos en un comunicado remitido ayer.

El cambio de fechas fue anunciado desde el Concello de Silleda en septiembre de 2018, pocos días después de la fiesta, con el argumento de que así se lo había comunicado “la comisión organizadora”. Pero quienes suscriben el presente escrito sostienen que aquella variación se realizó “sin previo aviso” y que produjo “descontento” entre los residentes, un sentir compartido por vecinos de otras localidades devotos de esta romería.

A pesar de su “desacuerdo” y para su “sorpresa”, tras dos años sin celebraciones en el templo de Siador debido a la pandemia de COVID, en 2022 se recuperó la fiesta con las fechas cambiadas, siendo el día grande el sábado 17. Por este motivo, los vecinos pidieron una reunión con Amador Marugán, responsable eclesiástico de la parroquia, con el objetivo de solicitar la vuelta de la cita a las fechas tradicionales.

El encuentro se celebró el pasado lunes, día 3 de octubre, a última hora de la tarde, con la asistencia de una amplia mayoría de los vecinos de Siador y algunos del pueblo de Silleda. Tras la exposición de las explicaciones, tanto de los solicitantes como del religioso saletino, se sometió el asunto a una votación a mano alzada. Excepto una persona, todas las demás presentes votaron a favor de que A Saleta regrese a sus fechas tradicionales, es decir, comezando la novena el 10 de septiembre para conmemorar el día grande de la santa el 19.

A Saleta goza de arraigo entre los silledenses. No en vano el 19 de septiembre era festivo en el municipio cuando no coincidía en fin de semana, alternando con las fiestas de Silleda, antes el lunes siguiente y, a raíz del cambio de Siador, el viernes. Así, los dos festivos locales de 2023 están fijados el 7 de julio, Festa do Lacón, y el 21 de agosto, lunes posterior a la Festa da Empanada.