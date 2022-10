Asociaciones portuguesas relacionadas con el Camiño da Geira e dos Arrieiros llevan a cabo, desde hace unas semanas, una recogida de firmas para poner en valor esta ruta del Camino de Santiago. Esta iniciativa nace con la intención de solicitar a las autoridades gallegas y portuguesas la puesta en valor del Camiño da Geira e dos Arrieiros.

Concretamente, el manifiesto pide a los dos gobiernos que avancen “de forma decidida” en el proceso de reconocimiento de esta rita, para alcanzar la categoría de Camino Oficial de peregrinación hacia Santiago de Compostela. Además, la publicación aboga por la continuación del “estudio, preservación, promoción y divulgación” del Camiño da Geira e dos Arrieiros. La intención de las organizaciones que participaron en la redacción del manifiesto es la de involucrar a las instituciones en la conservación de la ruta, que no goza de la protección y prestigio de otros itinerarios del Camino de Santiago.

El Camiño da Geira e dos Arrieiros no ha podido sacar el rendimiento esperado del actual curso Xacobeo. En lo que va de año, este itinerario que une la localidad portuguesa de Braga con Santiago de Compostela registró menos de un millar de peregrinos, cifra muy inferior a las de otras rutas del Camino. Sin embargo, estos bajos números no sorprenden a la Asociación Amigos do Camiño da Geira e dos Arrieiros, que tomó el testigo de la asociación Codeseda Viva en la defensa de este trazado que atraviesa los municipios de Forcarei y A Estrada.

Mala conservación y sabotaje

Según un portavoz del colectivo, los bajos números responden al mal estado en el que se encuentra el camino a su paso por varios municipios gallegos. A la pasividad de los Concellos para realizar labores de desbroce y mantenimiento en la ruta, se unen los sabotajes que el Camiño da Geira está sufriendo con la señalización desde comienzos de año. Desde la Asociación Amigos do Camiño da Geira e dos Arrieiros explicaron que el año comenzó con todo el camino bien señalizado, excepto en la zona del Ribeiro, donde tuvieron problemas con la retirada de las señales desde el principio. En un principio, la zona sin señalizar solo comprendía unos 20 kilómetros, pero los problemas se acabaron extendiendo a más zonas de la ruta. Por ejemplo en Forcarei, un grupo de peregrinos colocó a principios de año una nueva señalización, puesto que el gobierno local decidió poner señales para el camino Miñoto-Ribeiro, pero no para el de la Geira. En la actualidad, toda la señalización colocada por los portugueses ha sido retirada, o lo que es peor, reubicada de forma incorrecta, lo que ya provocó que grupos de peregrinos se hayan perdido. Esto ocasionó que desde la Asociación Amigos do Camiño da Geira recomienden a los portugueses no tomar esta ruta.

Un camino que interesa a todos

Desde la Asociación Amigos do Camiño da Geira e dos Arrieiros creen que la conservación y la puesta en valor de esta ruta del Camino de Santiago debe buscar su apoyo en los vecinos y en otra gente que pueda estar interesada en el proyecto, como la dedicada al mundo de la hostelería. El Camiño da Geira atraviesa el casco urbano de A Estrada, lo que desde el colectivo ven como una forma de “meter presión” a las autoridades para que este itinerario goce de la importancia que le corresponde. Un portavoz de la asociación lamentó la pasividad del Concello de A Estrada al respecto, que “prometió” señalizar la ruta de la Geira y aún “no han hecho nada”. Para los Amigos del Camiño da Geira esta situación resulta inaceptable e incongruente, puesto que una buena conservación y promoción del camino en su paso por la localidad estradense podría suponer un gran impulso para la economía de la villa. A partir de ahora, y ante la indiferencia de las autoridades, desde el colectivo esperan que la reacción llegue desde la ciudadanía, que puede ser muy beneficiada si el Camiño da Geira crece y atrae cada año a miles de peregrinos.