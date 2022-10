Os nosos maiores, os vosos esquecidos

Curiosos son estes tempos nos que para as nosas Institucións, os nosos maiores, en lugar de ser unha referencia de experiencia e coñecemento a respectar, semellan ser unha especie de molestia que afecta ás contas públicas en modo de pensións, e que ocasiona gastos para unha Sanidade Pública, que cada vez o é menos.

Nas sociedades clásicas as persoas maiores non é so que fosen escoitada, senón que eran as que marcaban o criterio de racionalidade en sociedades moi xerarquizadas, mais que aplicaban unha lóxica de coñecemento, que agora é so materialismo que mata.

Por todo isto non se entende a alarma social creada pola Xunta de Galicia entre os nosos maiores, polo anuncio do Sergas de que a nova pauta de vacinación que lles corresponde, vai supoñer un desprazamento a Compostela, cando se podería facer perfectamente en unha Vila tan ben comunicada como é a capital do Deza. A xente protesta, e con razón, mentres o Concello de Lalín antepón a defensa política dunha Xunta que é da súa mesma cor política, ás necesidade de veciñas e veciños de avanzada idade, e en moitos casos con serios problemas de mobilidade.

É pouco entendible que o Sergas non aclare dende o primeiro momento en residencias de maiores, e con comunicacións claras aos Concellos, como se vai facer esta vacinación, en caso de que non se poidan desprazar, e tampouco é entendible como dende a política, en lugar de axudar ás persoas máis dependentes, so se pretendan tapar as vergoñas de Administracións que non están á altura das necesidades dos maiores.

O actual alcalde, José Crespo, cualificaba de “rastreiros” aos partidos da oposición que facendo o seu traballo de fiscalización política encomendada polo pobo de Lalín, simplemente denuncian o que é un clamor popular... e eu pregúntome se en política estase para solucionar os problemas das veciñas e veciños, ou o importante é conservar a poltrona pasando por riba de quen faga falta.

O COVID cambiou a nosa concepción de sociedade en moitas cousas, mais tamén serviu para verlle as costuras a políticos desalmados, a pésimos xestores de residencias públicas, e a todos aqueles para os que os mortos da Pandemia so eran cifras a cuantificar, en lugar de empatizar coa dor e a traxedia que hai detrás de cada un dos que nos deixou.

Ou non?

*Coordenador municipal de Compromiso por Lalín (CxL)