Varios vecinos llamaron ayer al centro de salud de Lalín para confirmar si iban a citar aquí a las personas mayores de 80 años para recibir la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus. La respuesta fue que “no saben nada ni saben cómo actuar en el tema de las vacunas”, explica el portavoz del BNG, Francisco Vilariño.

El Bloque recalca que los mensajes que llegan a los pacientes para inocularse siguen remitiéndolos a la Cidade da Cultura, en Santiago, de modo que el paciente no puede comunicarle al Sergas que no quiere o no puede desplazarse a Compostela, pero, añade, “por el momento solo dan esta opción”. La única vía que les queda a los pacientes es presentar una reclamación por internet. Por otra parte, Vilariño reprende la actitud del gobierno local en esta cuestión, pues “no se pone del lado de los vecinos y no pide que se vuelva a vacunar en el centro de salud”, como se hizo directamente en las tres dosis anteriores.