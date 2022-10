El estradense Pazo de Xerlís acogió ayer la primera charla del II Foro Construíndo en Feminino, una actividad organizada por la Asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares con la colaboración de la psicóloga andaluza Marta Ruíz Morales, licenciada en Filosofía y en Ciencias de la Educación.

La charla que sirvió como pistoletazo de salida en esta segunda edición del Foro, llevó por nombre “Recoñecendo Virtudes e Fortalezas” y tuvo una duración de una hora y media aproximadamente. Este primer taller constó de dos partes bien diferenciadas, una teórica, que se alargó un poco más de media hora, y otra práctica, en la que las asistentes tuvieron que realizar una serie de actividades tras agruparse por equipos. Después de la primera charla, el próximo taller que impartirá Ruíz Morales se celebrará el miércoles 19, y podrá seguirse a través de internet. Los miércoles 26 de octubre y 2 de noviembre se celebrarán otras dos charlas más, la primera con formato presencial en el Pazo de Xerlís, mientras que la segunda se podrá seguir a través de la modalidad on line. Como broche final a la segunda edición de Construíndo en Feminino, Marta Ruíz abordará la cuestión del lenguaje no verbal, charla que también se podrá seguir en la red. En un principio, la intención de la Asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares era celebrar el taller presencial del día 26 en la última fecha de la programación, pero por problemas de logística hubo que cambiar las fechas. Todas los talleres estarán impartidos por Ruíz, que iniciará las clases on line a las 17:00 y las presenciales comenzarán a partir de las 19:00 horas de la tarde.

La ponente de esta segunda edición de Construíndo en Feminino señaló que el colectivo estradense contactó con ella “por casualidad”, después de que la máxima dirigente de la asociación, Kim Llobet, la conociera en unos cursos que Ruíz Morales impartió a través de internet durante la primavera pasada.