O Centro Cultural Manuel Lamazares de Rodeiro acolle mañá, 7 de outubro, ás 20 horas, unha charla sobre os nomes de lugar deste concello e o funcionamento da aplicación colaborativa para a recolla de microtopónimos Galicia Nomeada. Será no marco de Toponimízate, a campaña coordinada pola Real Academia Galega (RAG), co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, para a divulgación e a preservación da toponimia tradicional.

A RAG convida a todas aquelas persoas que coñezan ben os nomes de cada recuncho do territorio que habitan e que forman parte do patrimonio inmaterial e cultural do concello para que colaboren na súa compilación a través de Galicia Nomeada. Esta aplicación leva xa recibidas arredor de 43.000 achegas públicas desde a súa posta en funcionamento, mais só 170 neste concello da comarca de Deza. Polo tanto, é necesaria máis que nunca a implicación da poboación rodeirense para conseguir conservar os nomes das súas leiras, camiños, fontes ou fontes, salienta o Seminario de Onomástica da RAG. O seu coordinador técnico, Vicente Feijoo Ares, será o encargado de impartir a charla, na que explicará con detalle como darse de alta na plataforma e as principais características do seu funcionamento.

A segunda parte da xornada estará centrada, como é habitual, na explicación da orixe e do significado das parroquias e lugares de Rodeiro. Entre eles, chama a atención unha pequena aldea de San Salvador de Camba denominada A Parrocha, que nada ten que ver na súa orixe co peixe homónimo. Segundo o académico electo e profesor da Universidade de Vigo Gonzalo Navaza, as diferentes Parrochas toponímicas situadas no interior e en partes onde dialectalmente se emprega o substantivo xouba para se referir á sardiña pequena teñen como orixe unha pequena construción semellante a unha cabana ou unha cepa silvestre, significados estes dous que foron recollidos na nosa lexicografía para o termo “parrocha”.