La semana pasada Compromiso por Lalín y BNG instaban al alcalde, José Crespo, a debatir con sus máximos representantes municipales, Rafael Cuíña y Francisco Vilariño. Anteayer los nacionalistas formalizaban esta solicitud en el Registro del consistorio y tras este paso el mandatario local ha optado por valorar la demanda de un debate público sobre la gestión municipal.

Crespo, en esencia, ha emplazado a la oposición a un debate que podría producirse hacia finales del presente mandato pues ahora mismo, dice, está más pendiente de la gestión municipal que de medir fuerzas con sus rivales políticos. “Fui yo el primero que propuse hace un debate sobre el estado del municipio y lo hice hace un año, así que estén tranquilos que tendremos tiempo de debatir”, manifestó ayer en una entrevista radiofónica. En esta línea, añadió: “Pepe Crespo no se va a negar al debate, pero ahora todavía tiene que celebrarse un congreso del PP para ver quién va a ser el candidato y tiene que haber actuaciones desde el concello, ya que me comprometí a tener el presupuesto aprobado el 1 de enero”. Así pues, el primer edil insiste en que primero desea sacar adelante cuestiones relativas al funcionamiento de la administración o proyectos pendientes y en marcha antes que sentarse a debatir con Cuíña o con Vilariño. “Cuando rematemos todo tendremos tiempo de debatir y a estas alturas no le tengo miedo en política a nadie y menos para debatir. Estoy dispuesto a debatir con quien haga falta y donde haga falta”, sentenció.

Parking

En otro orden de cosas, Crespo Iglesias lamentó las críticas de la oposición [en este caso de Compromiso] por el elevado número de plazas reservadas en el Parking Europa cuando precisamente se aprobó la gratuidad de la instalación. “A los grupos de la oposición les fastidia que cumplamos algo que llevamos en nuestro programa electoral, porque como el dinero que deba era poco [el aparcamiento] íbamos a ponerlo gratis y cumplimos”. Recordó que el acuerdo pasa por que los usuarios puedan estacionar su vehículo sin coste durante 24 horas y en caso de que no sea así se aplicarán sanciones de 20 euros por día, y aquellos vehículos que no sean evacuados serán retirados mediante la grúa pues así está establecido en la ordenanza municipal. “Recuerdo al señor Cuíña que nosotros proporcionamos 19 abonados en este mandato y ellos, 72 y sí que hay que dejar plazas libres para favorecer la rotación por eso de entrada no se concederá ninguna fija más hasta que baje el número de abonados en la planta baja, donde hay sobre 90 en rotación”, apostilló.

Vacunación

El alcalde también salió al paso de las medidas anunciadas por el BNG para elevar al Parlamento de Galicia una iniciativa con la que demandar al Sergas que los mayores citados para la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 sean inoculados en los centros de salud y no en Santiago. “La Xunta mandó que fuesen a la Cidade da Cultura y después dijo que el que no quiera puede acudir al ambulatorio, por lo tanto es una opción y hacer política con eso es ser rastreros”, proclamó. Por último, ironizó con la posibilidad de que el BNG presente una propuesta sobre el plan de conservación de la Fraga de Quiroga cuando ya estaba previsto y cree que los anuncios en este sentido se produjeron una vez que los nacionalistas se enteraron que la Xunta iba a presentar un documento anunciado ya meses atrás.