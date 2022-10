Las tiendas de electrodómesticos registran una ralentización en las ventas desde agosto

Las tiendas de electrodomésticos de Deza y Tabeirós también están notando como la crisis económica, provocada por la inflación, comienza a pasarles factura en sus negocios. Los trabajadores aseguran que las ventas están ralentizadas desde el mes de agosto. Manuel Rey de la tienda Conecta Rey de A Estrada manifiesta que incluso es posible que se note más el bajón en los próximos meses ya que asegura que la recesión a Galicia llega con más retraso que a otras zonas como Madrid. En esta línea, también afirma que este año ha sido incluso peor que el anterior en cuanto a las cifras registradas, solamente se salvaría el verano, donde los comerciantes experimentaron un pequeño repunte, llegando a ser la época del año donde más ventas realizaron.

Este crecimiento algunos lo acusan a la gente que viene de fuera por las vacaciones. Sin embargo, en septiembre la situación cambia completamente, y es que al igual que pasa en otros sectores el de los electrodomésticos se ve perjudicado con la vuelta a la rutina. Es un mes en el que los gastos aumentan y donde la gente destina más sus recursos al ocio, en celebraciones como las Festas das Dores de Lalín de hace unos días.

Eficiencia y duración

Manolo Rodríguez,de la tienda Edelec de A Estrada, asegura que los clientes cada vez se preocupan más por la eficiencia de los electrodomésticos que van a adquirir, e incluso están dispuestos a desembolsar una mayor cantidad de dinero, si eso les asegura que el consumo energético va a ser menor. Esto está estrechamente relacionado con el incremento de la factura de la luz que lleva varios meses perjudicando a la población.

Otro aspecto que los compradores tienen más en cuenta en este último tiempo es la vida útil del aparato, y es que a pesar de que esta es relativa puesto que a pesar de que tiene una duración predeterminada, nunca se sabe con exactitud si se cumplirá o no. Los comerciantes son conscientes de que hay clientes que se fijan muchos en las fechas antes de tomar una decisión. Aunque en la actualidad hay que tener en cuenta que cada vez los electrodomésticos duran menos debido a la obsolescencia programada. Esto genera que, a menudo, los consumidores ni se planteen arreglar las averías porque lo que esto les cuesta, se asemeja bastante al precio de uno nuevo.

Con la subida de la inflación, los costes de los productos han experimentado un significativo aumento de manera generalizada. El problema que los trabajadores de este sector ven es que ellos se ven muy limitados a la hora de aumentar los precios porque es un mercado muy competitivo y en el que los clientes comparan mucho más que en otros .Las subidas se han ido implementando poco a poco para evitar perder clientela, pero eran necesarias para poder cubrir los gastos e intentan realizar incrementos proporcionales a los que les hacen a ellos para mantener el porcentaje de beneficios.

Trabajadoras como Isabel Civeira de Tele Seita en Lalín, asegura que los altos costes vienen predeterminados por las cadenas a las que pertenecen, de manera que los encarecimientos ya están establecidos y ellos solamente pueden acatarlos. De todas maneras, afirma que hay muchos gastos como la mano de obra y el desplazamiento que no se tienen en cuenta en este caso para revalorizar los electrodomésticos. Esta decisión se tomó porque elevar en tal proporción el producto final haría inviable su venta en el mercado.

Con respecto al volumen de ventas en épocas de descuentos, como el Black Friday del próximo mes de noviembre, los comerciantes como Civeira afirman que en general no les supone beneficio alguno, al contrario, les paraliza el mes. Según señala es una iniciativa de la que únicamente sacan provecho las grandes superficies. Aunque sí que es cierto que en esas fechas es cuando la gente comienza a ver productos de cara a la navidad, para poder regalarle a otras personas. Asimismo, en relación al consumo en rebajas, Cacheda confirma que son los jóvenes quienes aprovechan más estas oportunidades por lo general, ya que los mayores siguen por norma que cuando se les estropea algo, lo reponen rápidamente.

¿Qué aparatos son los más demandados?

Aunque podría parecer que con la llegada del frío las estufas, deshumidificadores o secadores serían los electrodomésticos más demandados, cabe destacar que no es así. Los vendedores aseguran que la gente sí que pregunta por ellos, buscan información, pero todavía no se animan a comprar. Algunos trabajadores apuntan a que se puede deber a que los clientes están esperando a comparar precios, pero no entre los aparatos, sino entre la luz y el butano. Con la situación a nivel global que se está atravesando, cualquier decisión que se tome ahora puede dar un giro en breve. Es por esto, que los consumidores no se animan a tomar una decisión. Por ende, aunque la demanda de estos tres electrodomésticos si que existe, no se puede hablar todavía de unas cifras de ventas reales.

Aunque no hay un claro vencedor en cuanto a la demanda se refiere, hay que destacar que tal vez lo que más se requiere son los frigoríficos y las lavadoras. Ambos son electrodomésticos esenciales en el día a día, de manera que en cuanto se estropea uno es necesario reponerlo. Por ello se podrían señalar como dos de los más solicitados. En el lado contrario estarían los lavavajillas, por ejemplo, que son aparatos que no precisan de un inmediato reemplazo puesto que su función se puede realizar a mano. En este mismo lado de la balanza nos encontramos con los televisores, que a pesar de que pueda parecer que la tendencia a seguir es la de adquirir el último modelo, como ocurre con los teléfonos, los compradores se esperan a que haya promociones para hacerse con una.