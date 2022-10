Sanidade vacunará en su centro de salud a los ancianos que no puedan ir a Santiago

Las quejas vecinales por la citación de personas de edad avanzada para vacunarse en la Cidade da Cultura de Santiago fueron recogidas ayer por el gobierno de Lalín y los grupos municipales de PSOE y BNG. En un primer momento, los tres coincidían en reclamar que la cuarta dosis contra el COVID-19 se inocule en el centro de salud, como se hizo con las otras tres, para evitar desplazamientos a personas que, por lo general, tienen dificultades para hacerlos, tanto desde el punto de vista económico como incluso físico y emocional. Pero, a las pocas horas, el ejecutivo lalinense rectificaba y matizaba que la Consellería de Sanidade “ya da la opción” de vacunarse en los ambulatorios a quienes no puedan desplazarse.

En efecto, tal como reiteró el viernes el conselleiro Julio García Comesaña, los ancianos convocados “pueden no acudir a la cita” y, de este modo, “aproximadamente en quince días se les llama y se les vacuna en su centro de salud o en su domicilio, en caso de que fuese necesario”. Recuerda que este era ya el proceder en la aplicación de las anteriores dosis vacunales.

Desde el departamento autonómico hacen “un llamamiento a la calma y a no provocar alarmismos innecesarios”, a la par que explican que los mayores están siendo citados en grandes recintos por dos motivos principales. En primer lugar, porque se alivia la carga de trabajo a unos servicios de Atención Primaria que a menudo están saturados. La segunda razón es que “son muchos los colectivos y personas que han pedido ir a recintos más grandes, donde es más fácil el aparcamiento y existen servicios de ayuda, con voluntarios, para las personas con problemas de movilidad o de cualquier otra índole”, subrayan desde Sanidade.

En todo caso, el Sergas insiste en que “lo recomendable” es que vayan a grandes centros recintos, puesto que “es más rápido y quedan ya protegidos de COVID y gripe”. “Ahora bien, lo que les venga mejor. Nadie va a quedar sin vacunar por este motivo”, afirman fuentes de Sanidade, que piden “un poco de calma”. Cuestionan que se utilicen estas quejas vecinales “como arma política”, porque además de que “es muy feo”, también “genera inquietud” entre la población.

En un comunicado remitido en la tarde de ayer, el alcalde de Lalín, José Crespo, “recomienda” a los vecinos mayores “que vayan a la Cidade da Cultura, si no les causa problema, y a los que sí les cree problema, de cualquier índole, que esperen y vayan a su centro de salud, en donde les pusieron las otras dosis de la vacuna”. Su gobierno acoge de forma “muy positiva” esta posibilidad, que facilita el tratamiento “a todas aquellas personas a las que les es difícil desplazarse hasta Compostela, bien por no tener la autonomía y la movilidad necesarias, bien por no contar con personas o familiares que puedan transportarlas”. Insiste en “la necesidad de recibir la cuarta dosis”, pues “si hay personas que deciden no vacunarse, alteraría toda la seguridad del grupo y reduciría la eficacia del efecto rebaño”. Por eso, pide “colaboración” a todos los vecinos y apunta que las instituciones “están poniendo facilidades para los casos que las precisan”.

Críticas por “falta de empatía y de sensibilidad”

PSOE y BNG de Lalín exigen que los mayores sean vacunados en la localidad, como ya sucede con la gripe, y creen que no hay excusas para trasladar a Santiago a gente de 90 años. Los socialistas tildan de “escándalo y falta de empatía absoluta” las citas en Santiago y lamentan “la nula sensibilidad” con la situación de los mayores. “Durante lo peor de la pandemia era entendible centralizar en los vacunódromos, pero ahora es solo una medida de ahorro contra nuestra gente mayor”, afirman. Por eso, exigen a Crespo que medie “de inmediato para parar esta decisión sin sentido”, que puede llevar a muchos ancianos a “no querer vacunarse”. “Además de no querer que se les suba la pensión por parte de Feijóo, solo les faltaba que Rueda y Crespo los anden paseando sin sentido de un lado para otro para poner una vacuna”, esgrime.

El BNG también se hace eco de “las numerosas quejas y de la indignación” recibidas tras las citaciones a mayores de 85 años. “Es un auténtico despropósito y una tomadura de pelo” para la gente “más dependiente”, así como “una sobrecarga” para las familias y un “enorme perjuicio económico y laboral”. “Es tal la desorganización y la falta de empatía que el Sergas muestra con nuestros vecinos que se permite la desfachatez de citar en horas y días distintos a los cónyuges, lo que multiplica el problema”, aduce su portavoz, Francisco Vilariño.