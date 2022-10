Ayer comenzó a funcionar el parking Europa (que algún luce la leyenda de “Aldea Grande”) de forma gratuita durante las primeras 24 horas de estacionamiento. Pero ocurre lo mismo que antes, cuando era gratis en horario comercial: es prácticamente imposible aparcar en la planta baja. Así lo comprobó el exalcalde y coordinador de Compromiso, Rafael Cuiña, quien se hace eco de las quejas de los usuarios por el “escándalo de las plazas reservadas en la planta baja”. De hecho las zonas de estacionamiento libre en esta planta no superan la docena. Las paredes con la leyenda de “reservado” y los conos marcando varias plazas de abonado son la estampa de este piso.

Cuiña, cuyo gobierno fue artífice de la adquisición del parking a mediados de 2015 por 2,9 millones de euros, recuerda que esa compra era para que el aparcamiento “dinamizase el comercio y la hostelería”, pero en su lugar, se ha convertido en una especie de garaje público. Apunta que, de haber plazas para abonados, lo lógico sería que estuviesen ubicadas en la planta intermedia y en la superior, para que así la planta baja quedase a disposición de las personas que vienen a hacer trámites y compras a Lalín. En todo caso, la ordenanza que ayer entró en vigor marca que el 20% de las 376 plazas totales deben quedar para abonados. Serían, entonces, 75.

Cuiña cuestiona, por otra parte, la ausencia de baños químicos durante las fiestas de As Dores en el campo da feira. Ya preguntó por su falta en el pleno de anteayer viernes, y el alcalde, José Crespo, explicó que no se instalaron dada la presencia de restaurantes y cafeterías que ofrecían aseos. No tiene sentido esta respuesta, ya que si por un lado había barras en el campo de la fiesta, con guardas de seguridad que impedían entrar al recinto con alcohol, no es normal que para hacer uso de un aseo hubiese que ir a un pub, restaurante o cafetería donde no se consumió nada. La ausencia de baños químicos en algunos eventos ya causó, meses atrás, protestas por vecinos de las calles colindantes a este campo da feira durante actos organizados en la Carpa do Cocido. Sobre las fiestas de As Dores, Compromiso también interpeló por si se cumplió el número de arcos que marcaba el contrato y si la empresa ganadora del concurso pirotécnico tenía todos los permisos en regla.