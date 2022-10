Desde hoy está en vigor la ordenanza que permitirá estacionar gratis en el parking Europa durante 24 horas seguidas como máximo. El BOP publicó ayer la aprobación definitiva del texto, que contempla cuestiones ya anunciadas en el pleno de julio, como que a partir de esas 24 horas hay que retirar el vehículo o exponerse a abonar 20 euros cada 24 horas que pase dentro. Habrá, además, un 20% de las plazas (son 376) reservadas a abonados, que pagarán 30 euros al mes.

Fue una cuestión que salió a finales del pleno y a preguntas de Compromiso por Lalín. Estaba previsto que comenzase a ser gratis a partir de las fiestas de As Dores. Los plazos resultan más difíciles de cumplir para las obras de las dos pérgolas y el patio cubierto del CEIP Xesús Golmar. El alcalde, José Crespo, no aceptó el ruego de Francisco Vilariño (BNG) de forzar la dimisión de la edil de Educación, Begoña Blanco, por el retraso en unos trabajos que volverán a retomarse en diciembre. Por esto, no le quedó otra que admitir que “lo que propusimos siendo oposición para el Golmar estará a finales del mandato”.

El precio más bajo

Y preocupa a todos, gobierno y oposición, qué ocurrirá tras esos comicios de mayo. El primero quiere llegar con todos los deberes (léanse promesas electorales) hechos, y promete explicar a los vecinos por qué no se llegaron a cumplir los que no se materialicen. La segunda no quiere heredar compromisos del ejecutivo actual. Ya en su momento se mostró contraria a la solicitud de un crédito, en vista de los remanentes que hay en tesorería pero que era necesario para adjudicar obras, y ayer criticó la prórroga del Servizo de Axuda no Fogar a la adjudicataria, Protección Geriátrica.

El primer año de contrato remata el 15 de diciembre, de modo que al prorrogarlo al menos dos meses antes, como es el caso, a la empresa no le queda otra que aceptar esa ampliación, como explicó Teresa Varela, desde Compromiso por Lalín. Tanto Varela como Vilariño y la portavoz del PSOE, Alba Forno, lamentaron que esta prórroga cuente solo con un informe del secretario y ningún documento del personal que trabaja en el departamento de Benestar Social.

Vilariño, además, dejó claro que el contrato contempla lo máximo permitido por ley (hasta cinco años), con un coste de casi 9 millones. Desde el gobierno, la concejala de área, Paz Pérez, recalcó que el precio por hora de este servicio en Lalín es de poco más de 18 euros, lejos de los 24 que establece Carballo (gobernado por el Bloque) o los 20,70 de Mugardos. Pérez apuntó que en algún momento “puede haber dificultades” para que la empresa pueda mantener el servicio, pero que el Concello intentará que no repercuta en su calidad. Esas dificultades podrían venir dadas por “cierta intranquilidad en cuanto a los salarios”, por la actual situación económica.

Suelo urbano en parroquias

El BNG alertó del riesgo de prevaricación si se modifica el contrato del SAF. Vilariño, ya en las mociones, propuso revisar las zonas urbanizables de las parroquias en aras de fijar población en el rural. Pero resulta que si se modifica el Plan de Urbanismo y se adapta a la ley de 2016, se perderán dos tercios del suelo disponible ahora mismo para construir en el rural, y además solo saldrían beneficiados las parroquias más próximas al casco urbano, según le replicó la edil de Urbanismo, Raquel Lorenzo.

Reforma de la casa de Álvaro

La compra de la casa de Álvaro volvió ayer a pleno y salió adelante con el voto del PP, mientras que la oposición se abstuvo. Teresa Varela hizo constar que el Concello no solicitó la inscripción registral en el momento del preacuerdo, y de ahí el nuevo debate en pleno. Desde la Alcaldía, José Crespo avanzó que la Consellería de Cultura trabaja en el borrador de un convenio para que la Xunta asuma todo o gran parte del coste de la reforma. Confía en que incorpore en sus presupuestos de 2023 una partida para iniciar la contratación, “que no será inmediata”. Habrá que examinar si conviene o no mantener el gran árbol del jardín, que podría desplomarse en caso de huracán sobre casas vecinas. El regidor añadió que “creo que no llegan los 600.000 euros de reforma, si hay que cambiar el tejado”.

Por el momento, no hay ningún expediente para la futura Gran Plaza, y en cuanto al nuevo parque canino, Crespo espera que está listo este año. Sobre un gasto de una comida de 1.009 euros, corresponde a los actos en Lalín por el Ano de Laxeiro que organizó la Real Academia Galega das Artes. Por último, la mayoría del PP rechazó el recurso del Bloque contra la amortización de una plaza de administrativo en Urbanismo. Crespo avanzó que “estamos puliendo” la Relación de Postos de Traballo”.

Cuiña pregunta por la pista de atletismo

Compromiso, en su moción, preguntó si el PP va a cumplir su promesa electoral de una pista de atletismo con 4 calles, césped natural, una grada lateral y un túnel que comunique con los vestuarios del Lalín Arena. El coordinador del partido, Rafael Cuiña, lamentó que apenas haya avances desde que en marzo del año pasado se anunciase la primera piedra y en febrero de este ejercicio se adjudicase el estudio previo. El edil de Deportes, Avelino Souto, recordó que está en exposición pública el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del Lalín Arena. Apuntó que este año el ejecutivo destinó a deporte 138.467 euros, a los que habría que sumar otros 207.000 en convenios, frente a los 87.931 euros (y sin ningún convenio) de 2018.

Alba Forno enumeró una serie de deficiencias con las que deben convivir los atletas

Es cierto que las ayudas al Club Escola Atletismo Deza subieron en más de 9.000 euros, como admitió la socialista Alba Forno, pero es que la entidad multiplicó por cuatro sus licencias. Y también es cierto que la recta de tartán en la que entrenan sus deportistas en el Manuel Cortizo es ahora más estrecha por las obras, que tienen que convivir con dos tramos de muro caídos, un sector de lanzamientos sin rematar y que para entrenar a cubierto o bien usan el Lalín Arena o bien el local social de Donramiro. “Igual prefiere meter el Reacpon en cementerios de diseño”, lamentó Cuiña.

Federación de Anpas de Lalín

Al pleno acudieron 19 de los 21 ediles, ya que no pudieron asistir Pablo Areán (PP) ni Román Santalla (PSOE). Así que los populares siguieron tirando de mayoría absoluta para rechazar las mociones de la oposición. Tumbaron la del BNG para revisar el suelo urbano en parroquias y frenaron también la del PSOE en la que su defensor, Mario López, pedía subir las ayudas a 130 euros por alumno (ahora están en 100) y dar 30 euros a mayores a los que ya recibieron estos aportes, para ayudar a las familias en los gastos de inicio de curso.

La teniente de alcalde, Paz Pérez, explicó que no puede aplicarse ese incremento porque no se recoge en las bases. Este año percibieron las ayudas 299 menores, que recibieron el dinero ya a comienzos del presente curso (la convocatoria se publicó en mayo). Y dejó claro, de paso que los 30.000 euros destinados este año a este concepto es la partida más grande del mandato, y supera además a las cuantías del cuatripartito (entre los 12.000 euros de 2018 y los 17.600 de 2016). Aún así, el Bloque pide aumentar esta dotación en lugar de destinarlo “a paparotas y compra de inmuebles para sus amiguetes”.

A preguntas del PSOE sobre el servicio de conciliación, Paz Pérez explicó que acaba de aprobarse un convenio con representantes de Anpas y que queda conformada una Federación de Anpas del Concello de Lalín, que obtendrá una ayuda de unos 50.000 euros. La decisión de ofrecer un servicio único de conciliación se debe a que podía haber agravios entre el que ofrecía el Xesús Golmar y el del programa Concilia. El Concello no queda desvinculado de este nuevo servicio, los precios serán similares a los ya existentes y la próxima semana habrá una reunión con las familias.