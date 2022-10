“Yo no me vacuno. Mi hijo está en Venezuela y la cuidadora que me atiende no me puede llevar”. Así se manifestaba una anciana de Lalín el pasado jueves, nada más recibir la notificación del Sergas de que estaba citada para poner la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela el próximo sábado, 8 de octubre. No es una opinión aislada, sino que son muchas las familias dezanas con personas mayores que cuestionan estas convocatorias y piden que se puedan vacunar en sus centros de salud, como en las anteriores dosis.

“Mucha gente va a dejar de ir, porque es un gasto, no tienen quien los lleven y, aún por encima, tendrán que hacer cola a la intemperie”, asegura una lalinense, cuya madre nonagenaria es otra de las citadas. Tampoco cree que la solución sea que los sanitarios se acerquen a inocular la dosis a los vehículos, porque eso “nos obliga a ir dos personas, una para hacer cola y otra para quedarse con ella esperando en el coche”. Al margen de la carga económica que supone el desplazamiento, “les genera un trastorno físico y emocional, que ya no duermen la víspera”, subraya otra mujer, que no está dispuesta a “marear” a su madre, de 97 años, “pudiendo hacerlo en Lalín”.