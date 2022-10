Las obras de pavimentación de una decena de vías del casco urbano, adjudicadas a la empresa Construcciones Obras y Viales S.A (Covsa) por un importe de 218.641 euros, dieron comienzo en la mañana de ayer en el aparcamiento municipal de la calle Serafín Pazo, situado al lado del Teatro Principal de A Estrada.

Los operarios trabajaron en el acondicionamiento de un nuevo acceso a este aparcamiento, que estará pegado a la entrada lateral del Teatro Principal. De esta manera, los coches que entren y salgan de este parking lo harán ahora por este nuevo acceso, más amplio y con doble carril, no como el que había hasta ahora, con una sola dirección, con los consecuentes problemas para los conductores que se cruzaban.

El edil de Urbanismo, Gonzalo Louzao, explicó que esta no es la única mejora que se realizará en este parking. En las próximas semanas está previsto realizar un nuevo asfaltado, seguido de un pintado de las plazas, algo de lo que carecía hasta ahora. Esta mejora sin embargo no se trasladará a otros parkings, en peor estado que el del Teatro Principal. El problema, según explicó, es que aparcamientos como el de la Casa das Letras, la plaza del Mercado o la rúa Iryda, están operativos gracias a cesiones en precario de los vecinos, por lo que el Concello no puede realizar mejoras en ellos.

Esta obra en los accesos al parking del Principal buscan también facilitar la instalación de los detectores de vehículos gracias a los que el sistema SmartParking ofrecerá datos en tiempo real sobre las plazas disponibles en las zonas de aparcamiento municipales. En estos días están comenzando los trabajos para instalar los paneles informativos. Habrá tres grandes en las entradas a la villa desde Santiago, Lalín y Pontevedra. Dos más pequeños se colocarán en las plazas del concello y la feria y otro grande en la Farola.

En cuanto a las críticas del PSOE por su poca utilidad, Louzao señaló que la instalación de estos controladores de plazas va pareja con una mejora de los accesos a cada uno de los parkings, lo que permitirá tener en cada momento controlados los vehículos que hay.

En las próximas jornadas, las actuaciones en el casco urbano continuarán con la mejora del firme de las siguientes vías del casco urbano estradense: 3ª Travesía de América, Rúa Forcarei, Rúa Cerdedo, Avenida de Santiago, Rúa Serafín Pazo, Rúa Justo Martínez, Rúa 36, Rúa Matadero y Rúa Marqués de la Vega de Armijo, con un plazo de ejecución de dos meses.