El BNG pidió a la Xunta que modifique el trazado ideado por el Gobierno Autonómico para la ampliación de la AG-59, que conectará la localidad de A Ramallosa, perteneciente a Teo, y O Rollo, en A Estrada. Según los nacionalistas, el trazado resultará “tremendamente lesivo” para “el patrimonio, el paisaje, los sectores productivos y la convivencia” en los terrenos de la zona.

La diputada del BNG, Montserrat Prado, reclamó a la Xunta que explique su negativa a modificar el trazado del proyecto de ampliación de la autovía a su paso por los municipios de Teo y A Estrada, que según subrayó, supone “una agresión en toda regla” que provocará “el arrasamiento del territorio y patrimonio” de los terrenos afectados. Prado recordó que el trazado previsto no solo afecta “a un espacio protegido” como el sistema fluvial Ulla-Deza de la Rede Natura, si no también a “patrimonio etnográfico de enorme importancia cultural”, como son los Muíños do Vea. Además, los nacionalistas denuncian que la ampliación “acabará” con terrenos agrarios en los dos municipios, especialmente en la parroquia estradense de Cora, donde se concentran varias explotaciones agroganderas que sufrirán la reducción de su base productiva. A estos problemas, el BNG suma la “afectación de múltiples bienes patrimoniales” en el valle de Santa Lucía, la división de parroquias y otras dificultades que llegarán con la ampliación, como la falta de habitabilidad que sufrirán las viviendas cercanas a la autovía o los contratiempos para seguir desarrollando el Camiño da Geira e dos Arrieiros.

La propuesta de la agrupación nacionalista pasa por retirar el actual proyecto de trazado, perteneciente al trecho que une A Ramallosa con O Rollo, y elaborar uno nuevo que no “suponga este nivel de agresión” en la zona. Para ello, el BNG también puso sobre la mesa un catálogo “exhaustivo y pormenorizado” de todos los elementos medioambientales, patrimoniales, productivos y residenciales, con el objetivo de evitar su afectación con el nuevo trazado.

Para el PP no hay polémica

El portavoz popular de Infraestructuras, José Manuel Balseiro, aseguró que el proyecto “cumple los requisitos necesarios” y cuenta con todos los “informes favorables”. Balseiro añadió que el actual trazado “evita la afectación directa a la Rede Natura” y acusó al BNG de “volver a su esencia”, al oponerse a “cualquiera avance” en las infraestructuras viarias de alta capacidad. Balseiro destacó el “avance económico” que supondrá la ampliación.