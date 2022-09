Antes de la guerra de Ucrania y de la escalada de precios de la energía eléctrica, Silleda gastaba en luz en dos meses la misma cuantía que ahora solo le sirve para pagar uno. Por eso, ayer llevó a pleno una modificación presupuestaria de 500.000 euros (con cargo a remanentes) que le permitirá afrontar tanto a ese incremento de precios de la energía eléctrica como la retención de crédito si este año entra en vigor el nuevo contrato de mantenimiento de electricidad.

La medida salió adelante solo con el voto a favor del grupo de gobierno. Tanto el PP como Bloque se abstuvieron. Ante las críticas populares según las que esta modificación era “el reflejo de la gestión del gobierno” el alcalde y edil de Facenda, Manuel Cuiña, replicó que en efecto, es un reflejo, porque “después de una pandemia, una guerra y un aumento desorbitado en el precio de la luz tenemos dinero para hacer frente sin tener que suprimir servicios como ocurrió hace diez años, por el despilfarro en los años del gobierno del PP”, en referencia al plan de ajuste al que tuvo que someterse Silleda en 2012 para afrontar tanto el pago a proveedores como dos créditos heredados de gobiernos anteriores del PP. Así las cosas, con estos 500.000 euros se afrontará esa subida (que duplica las previsiones iniciales del presupuesto) sin tener que eliminar servicios.

La oposición también se abstuvo a la hora de aprobar tanto las bases que regularán las ayudas complementarias para material escolar para las familias que precisan una protección especial como las que regirán las becas municipales destinadas a estudiantes universitarios y de ciclos formativos. La cuantía de las dos líneas de ayudas suma 20.000 euros, igual que el curso pasado. Desde la oposición, se criticó el retraso en la aprobación y se incidió en que ya había becas estatales so el transporte gratuito en tren o en autobús. Desde el PP, Ignacio Maril echó en falta que no se exigiese justificación de esas ayudas. El ejecutivo recordó que Silleda las puso en marcha cuando no había ningún tipo de ayuda al transporte, y que su intención sigue siendo la de apoyar a estudiantes y familias que lo precisen.

El 7 de julio y el 21 de agosto, festivos locales

El pleno ratificó los festivos locales para el año que viene. Seguirán siendo, como hasta ahora, el viernes, 7 de julio, por la Festa do Lacón, y el 21 de agosto, lunes posterior a la Festa da Empanada. Quedó aprobado además el convenio con el ORAL para delegar en este organismo provincial la auditoría de las cantidades que las grandes empresas ingresas en las arcas municipales en base a sus beneficios. El Bloque apoyó este punto, mientras que el PP se abstuvo tras argumentar que el trabajo de auditar los ingresos de las más de 30 grandes empresas que operan en Silleda podía ejecutarse con personal municipal.

Obras en A Galiña Azul

BNG y PSOE apoyaron también un reconocimiento extrajudicial de crédito para las obras en la escuela infantil de A Galiña Azul, mientras que el PP se posicionó en contra. Hay un informe técnico que cifra en 6.000 euros ese encarecimiento de los trabajos respecto al coste inicial, por un error en los cálculos de medición. Silleda, según un convenio con la Xunta, asume el 30% de los gastos del centro. La tasa que pagar por él es de 75.000 euros anuales, de los que descontarán estas obras. Sí hubo unanimidad para iniciar el expediente de elaboración del Plan de Medidas Antifraude, que deben tener todos los concellos para optar y justificar ayudas con fondos europeos.