Unidade por Rodeiro denuncia irregularidades en el taller de empleo de la Xunta del municipio. Alberto Lamazares explica que “donde vemos una anomalía, es en la petición hecha desde Rodeiro. En Rodeiro, como en el resto de municipios, tenemos un problema con la mano de obra, pero probablemente donde menos echamos de menos a estos trabajadores es en la mejora y conservación de los bosques y repoblación forestal y tratamientos Forestales”. Lamazares señala que “donde primero tiene problemas el gobierno local en cuanto a la contratación de personal es dentro del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) Es incomprensible que un gobierno se queje continuamente de no encontrar empleados para este servicio y al mismo tiempo que la profesionalización de los desempleados se canalice al mantenimiento de la montaña”. Unidade por Rodeiro también indica que “de forma secundaria, también vemos demanda laboral en el sector primario e incluso en albañiles, electricistas, fontaneros, etcétera”. Y añaden que “nadie en Rodeiro entiende cómo el gobierno local puede estar tan desconectado de la realidad local. Pero esto no es un tema menor, ya que hay muchas familias que se están viendo privadas del SAF, supuestamente porque no hay personal y al mismo tiempo preparamos capacitaciones para otros perfiles”. Y concluye su escrito asegurando que “el conjunto del PP de Rodeiro, con Luis López al frente, no está a la altura de las necesidades locales”.