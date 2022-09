“La voz es el instrumento más completo y también el más barato”

El próximo fin de semana tendrá lugar en Lalín un seminario de dirección organizado por la Federación Coral Galega (Fecoga). La cita será en el auditorio municipal de la localidad y el encargado de impartir el curso es el prestigioso compositor y director de coros Javier Busto Sagrado. El evento está pensado para directores y jefes de cuerda de coros gallegos federados. Junto a los matriculados también participará un coro piloto en su mayoría compuesto por integrantes de la Capilla de la Divina Comedia de Bembibre (León).

–¿Cuál es su plan de este fin de semana en tierras gallegas?

–Antes de nada, quiero agradecer a los amigos de Fecoga por la invitación porque es algo que me hace mucha ilusión. Mi plan es viajar el viernes, trabajar el sábado y domingo, y me volvería después para el País Vasco el próximo lunes.

–¿En qué va a consistir el programa del curso de Lalín?

–Pues, si te soy sincero yo creo que me lo han planificado todo los organizadores del evento. En principio, creo que tenemos 16 alumnos activos y tres oyentes. Entonces, lo que haremos será abordar aspectos como técnica de gesto, análisis de partitura e interpretación. Sé que también está previsto un apartado dedicado a la vocalización. En fin, un poco lo que es un trabajo habitual de un coro y sus voces.

–¿Cómo ha hecho durante todo este tiempo para compaginar la medicina con las corales?

–Yo he ejercido la medicina durante 37 años y me jubilé en 2013. Mi historia personal está muy vinculada a Valladolid, donde hice toda la carrera. En aquella época estaba el coro universitario, teníamos también un coro de estudiantes vascos y empecé a cantar en los dos. Al final, nos quedamos sin director y yo con mis poquísimos conocimientos asumí la dirección del coro vasco porque no había nadie para hacerlo.

–¿Cuál era su nivel de entonces como músico y compositor?

–Debo de reconocer que no tenía ni pajolera idea y no sabía nada de nada. A partir de ahí, empecé a hacer algún curso de dirección, algo muy parecido a lo que tengo pensado hacer yo con esta gente en Lalín durante el fin de semana. Todo eso lo fui haciendo durante mi estancia en Valladolid porque quise prepararme de forma adecuada asistiendo a cursos. Entonces estaba muy de moda un curso de dirección en Lérida que tenía mucho prestigio. Luego, el que fue mi mentor me invitó a ir a Estrasburgo, donde él vivía y estuve trabajando con él. Después hice todos los cursos que pude y más que hubiera para poder formarme

–¿Cómo fueron esos comienzos como director de coros?

–Fue todo muy rápido. A partir de ese momento, que empezaba a dirigir, me entró la vena de escribir alguna cosa también para coro. Lo primero que escribió fue en 1980.

–Supongo que aquellos años no tienen nada que ver con los actuales de la música de escolanía.

–Es que los tiempos han cambiado mucho. Para que te hagas una idea, cuando yo empecé a trabajar aquí en Hondarribia con el coro ensayábamos lunes, miércoles y viernes, es decir tres días a la semana. Hoy en día le dices a cualquier coro que vas a hacer tres ensayos a la semana y no va nadie.

–¿Qué me dice de la preparación de los componentes de las corales?

–Ese es otro tema. Es cierto que en mis tiempos la preparación en general no era buena. La gente apenas tenía conocimientos de solfeo. Recuerdo que empecé en mi tierra con más de un centenar de cantores, después me quedé con una media de sesenta y de ellos sólo una decena de todos ellos solfeaba.

–¿Y cómo suplían esas carencias a la hora de interpretar?

–A base de trabajar, y trabajar y trabajar lunes, miércoles, viernes pues fue pillando un poco lo que es el solfeo más rudimentario. A partir de ahí, hicimos muchísimos programas y nos metimos con cosas que yo cada vez que pienso en ellas alucino, te lo puedo asegurar.

–¿Cómo por ejemplo?

–Es que fue todo muy alucinante. Hacer el segundo coro de la Octava Sinfonía de Mahler por ejemplo es una cosa que a los que le comentaba que lo hacía con gente que no solfeaba no dan crédito. Pues sí, lo sacábamos adelante y yo cantaba de soprano, de contralto, de tenor y me hacía todas las voces. Eso fue una época muy distinta a la que vivimos en la actualidad en este mundo.

–¿Qué pasa en la actualidad?

–Lo que ocurre es que yo creo que, en general, los cantores están algo mejor preparados. Entonces, con menos ensayos consiguen ciertos objetivos. Yo no sé si son tan fantásticos como antaño pero yo pienso que hay una cierta mejoría.

–¿Cómo se vivió la pandemia dentro de estas formaciones?

–Después de lo del COVID mogollón de gente ha dejado los coros, sobre todo gente de mucha edad que se asustó. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de espera. Debemos esperar a ver que se resuelvan todos los temas sanitarios para que la gente vuelva a poder confiar un poco en las formaciones corales.

–No son pocos los músicos que reconocen que la voz es un instrumento musical único e irrepetible. ¿Está de acuerdo?

–Sin duda, la voz es el instrumento musical más completo y el más barato, esto último entre comillas claro. Yo creo que es fantástico. Te puedo decir por mi experiencia, que directores que he conocido dirigiendo orquestas, que cantaban bien y los músicos de la orquesta se quedaban atónitos mirándolo. Una cosa es que tú muevas la mano para arriba o abajo, o de izquierda a derecha, pero otra muy distinta es que le digas a un músico que está tocando el violín que quieres que frasee esto de esta manera y le cantas la frase. Como te digo, los mismos músicos alucinan cuando sucede porque la voz es increíble.

–¿Donde radica el éxito de la música que compone para coro?

–Te vas haciendo más conocido porque a la gente le gusta, aunque tampoco hago cosas complicadas. Tienen cierta dificultad, pero para un coro que trabaje con un poco de sentido común son cosas válidas que se pueden dominar con estudio. Ese es el objetivo, creo yo.