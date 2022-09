Lista de espera para cenar por 3 euros

El restaurante estradense O Xulia se ha convertido en los últimos días en un fenómeno viral en los medios de comunicación autonómicos y nacionales. El teléfono de Andrea Villar no ha parado de sonar desde hace un par de semanas con ofertas para aparecer en televisión y prensa escrita. Han visitado su local canales como la TVG, Antena 3, Cuatro o La Sexta, y lo harán muy pronto Telecinco y un canal de la televisión autonómica vasca. ¿El motivo de tanto furor? Una iniciativa de la hostelera local que viene a solventar el problema del desperdicio de alimentos.

Y es que desde hace quince días, como anunciaba en las redes sociales del negocio, Villar ha estado entregando por tres euros las sobras del menú del mediodía. Con esto pretende ayudar a esas familias o individuos que buscan ahorrar un poco en los gastos del mes, mientras se asegura de que da salida a toda la comida del día. En sus propias palabras “sinceramente, no entiendo el revuelo. Supongo que por el momento en el que estamos resulta una noticia llamativa. Al menos, eso me dicen el resto de medios. Yo sólo pensé en no desperdiciar alimentos. Una cosa en la que ya llevaba pensando desde hace un tiempo pero que no implementé hasta ahora, un poco para intentar capear la temporada baja que entra ahora, después del verano”.

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que al negocio le viene muy bien para darse a conocer, y aumentar su alcance de difusión. Especialmente tras estos dos años “de resistencia”, como los tildaba la propietaria. Años en los que hubo que hacer frente a los cierres y limitaciones de la pandemia, a la subida de precio de los productos, de los envases y por supuesto, de la energía.

En O Xulia nunca se han rendido, a pesar de todo. Remodelaron el interior del local y modificaron la carta para amoldarse a los nuevos tiempos. Y esta pionera medida demuestra, una ves más, que en la hostelería, como en todo, se trata de “reinventarse o morir”.

La difusión de la iniciativa ha sido tal que a día de hoy Andrea Villar cuenta con una lista de Whatsapp de nada más y nada menos que trescientos usuarios, a los que diariamente informa de las sobras del menú que pueden llevarse a casa. Un menú que, además, gracias a poder renovarse cada día sin pérdidas ni excedente, cuenta con numerosos platos y muy variados. Con opciones de carne y pescado, para lo que pida el paladar de cualquiera.

Por supuesto, al no aumentar la cantidad de comida que se cocina, precisamente para que no sobre, las unidades que pueden llevarse a casa por la noche con este precio reducido son limitadas. En este aspecto, es la ley del “first come, first served”. Es decir, el primero en llegar, o para el caso; en reservar, es el primero en llevarse uno de estos platos. Y así, hasta agotar existencias.

El horario de recogida es de las 20.00 a las 22.00, muchos llegan con su encargo ya preparado, por lo que, los interesados en participar de esta iniciativa, ahorrar un dinerillo y cenar bien, pueden pedir que se les incluya en esta lista, de manera que no se arriesgan a llegar e irse con las manos vacías.