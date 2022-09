El BNG de Agolada aplaude el anuncio del jefe territorial de Educación de acometer de forma inmediata obras en el CEIP de la localidad. La formación nacionalista subraya que se tardara un año en recibir a la ANPA del centro “y justo lo hiciera cuando el BNG registró una iniciativa en el Parlamento Galego solicitando trabajos necesarios”.

Además, el Bloque agoladés se pregunta porqué desde el Concello no se insistió “ni tampoco estuvieron pendientes de estas incidencias”. No critican al alcalde “por estar en el chimpín” y le recuerdan a Luis Calvo que sus funciones no son “realizar las obras del municipio en persona”.