Los representantes de Compromiso por Lalín y del BNG, Rafael Cuíña y Francisco Vilariño, comparecieron ayer en la calle Monte Faro para denunciar lo que consideran la más absoluta falta de respeto del grupo de gobierno a la hora de arrogarse la humanización de esta rúa y de Maruja Gutiérrez, abiertas anteayer a la noche a la circulación en la víspera de las fiestas patronales. Tanto el exalcalde como el edil nacionalista recordaron que las mejoras en estas dos vías habían sido pactadas con el PP en el mandato anterior a propuesta del ejecutivo cuatripartito, mientras que los populares apostaron por la reforma de Memorias dun neno labrego que, una vez en el poder, ni siquiera llevaron a cabo.

“Compromiso está actuando con lealtad institucional, pactando cuestiones como la Agenda Urbana que incluso pudo provocar aristas con el resto de partidos de la oposición, también el cronista oficial, pero no vamos a tolerar que el gobierno trate de vampirizar proyectos que no son suyos”, indicó Cuíña. Justificó su ausencia en los actos del jueves “porque sabía que nos iban a insultar” y aseguró malestar con el gobierno de vecinos de Maruja Gutiérrez, dispuestos incluso a organizar una pitada en el acto de apertura de esa rúa. Aludió a problemas en esta calle sin resolver por el bloqueo de acceso a garajes.

Vilariño, por su parte, dijo que el ejecutivo no solo es incapaz de reconocer que estos proyectos fueron pactados entre él como edil de Obras y el entonces líder del PP, José Crespo, pero que tanto Monte Faro como Maruja Gutiérrez eran las propuestas del cuatripartito para estas actuaciones financiadas con cargo a remanentes. “Si por el PP fuese estas dos calles no se harían nunca, porque ellos la que pidieron fue Memorias dun neno labrego”, dijo. “Quedaron los expedientes preparados y firmados y como había que apurarlos para meterlos en los remanentes, se quedó en que si había detalles a mayores que fuesen modificados”, añadió. “Tardaron tres años y medio y de repente hacen las dos calles a la vez de golpe, mal y sin hacer caso a los vecinos”, prosiguió el nacionalista. Tampoco pasó por alto el hecho de que el edil de Obras, José Cuñarro, asegurase anteayer que en este mandato se habían acometido cinco humanizaciones de rúas con plataforma única, cuando fueron estas dos, Joaquín Loriga y un tramo de Principal. “Todas estas obras también son del gobierno anterior”.

Entrando más en detalle, pidió explicaciones por el bloqueo de acceso a garajes en Maruja Gutiérrez desde la calle E y se preguntó si detrás de esta solución técnica se esconde algún interés.

Pero lo más inaudito para Vilariño fue comprobar como personal de la brigada municipal de Obras intervino durante días en rebajes de la calle Maruja Gutiérrez en un proyecto adjudicado a una empresa privada. “Esto es muy grave”, manifestó, denuncia pública a la que se sumó Cuíña. El BNG llevará este asunto a pleno.

Gratuidad del parking y “folleto” electoral

Rafael Cuíña preguntó al gobierno por su incumplida promesa de abrir para As Dores el Parking Europa, ya totalmente gratuito, durante una hora y media. Lamenta que una vez más los anuncios del ejecutivo se queden en nada más que eso y teme que la medida tampoco llegue inmediatamente después de las fiestas. “¿Por qué no se hizo? ¿Existe algún afán recaudatorio”, sugiere el líder de Compromiso, quien recuerda que fue el cuatripartito quien recuperó esta infraestructura. Considera que en plenas celebraciones de As Dores el aparcamiento sería un espacio idóneo para cumplir con la función con la que fue creado. En otro orden de cosas, a Cuíña parece de mal gusto que el PP aproveche los festejos de la capital municipal para realizar un buzoneo con un “folleto electoral con supuestas obras acometidas”. Afirma que él nunca politizó las fiestas ni ningún evento relevante y, a su juicio, esta medida “es una señal de debilidad política del PP que además denota su nerviosismo. Ya llegará el momento de la batalla electoral; es asqueroso este buzoneo, que los ciudadanos no merecen”, insistió.