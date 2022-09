La AP-53 logra el tercer mejor junio de su serie histórica

La autopista que conecta la capital de Galicia con la comarca dezana comienza a recuperar tráfico y su utilización se acerca ya la prepandemia después de dos años en los que las restricciones en la movilidad y la propia crisis sanitaria mermasen su utilización. El Ministerio de Movilidad acaba de dar a conocer los números de la AP-53 en la primera parte del presente año y de este resumen se deduce que entre enero y junio se promedió una Intensidad Media Diaria (IDM) de casi 6.500 viajes. Pero además junio, con 7.340 vehículos, supone tercer mejor sexto mes del año de la serie histórica; es decir, desde la puesta en marcha de la autopista estatal, en 2003. Los meses de junio con más volumen de tráfico se habían registrado en 2019 (7.499 viajes) y en 2018, cuando se promediaron 7.322.

Los números de junio suponen un aumento del 5,4% respecto a hace un año, muy por debajo del crecimiento que experimenta la circulación de los vehículos pesados que, con 491 al día, el alza se coloca en un 12,1 por ciento. El año arrancó, como es habitual, con las peores cifras de utilización de la vía de alta capacidad al promediar 5.586 desplazamientos; un dato que puede parecer pobre, pero que destaca sobre lo acontecido en enero del año pasado, cuando habían sido 3.697. El incremento es todavía mucho mayor si observamos la evolución del tráfico en febrero [6.356 desplazamientos diarios], muy por encima de los 3.891 registrados doce meses antes. En marzo fueron 6.096 (un 7,6 por ciento más) y abril se despidió con una intensidad media diaria de 6.837 viajes, que son un 19% más. En mayo la utilización de la autopista Santiago-Alto de Santo Domingo cayó hasta los 6.679 desplazamientos, pero con todo este dato es un 9% más elevado que el registrado por el ministerio un año antes.

Cabe indicar que el récord absoluto de desplazamientos se había logrado un año antes del comienzo de la pandemia, siguiendo una escalada constante iniciada en 2015 y solo cortada a partir de 2020. Durante 2019 la IMD había sido de cerca de 7.000 desplazamientos diarios, cayendo doce meses después un 30% y un 33 por ciento el pasado curso en comparación con el precedente.

La movilidad propia de los meses de verano [agosto suele ser el período de mayor marcará en gran medida la evolución del uso de la vía en un año en el que la pandemia provocada por el coronavirus comenzó a diluirse. No conviene perder de vista que la AP-53 podría ganar muchos más usuarios si no tuviese unos precios tan elevados. Sin ir más lejos un viaje de ida y vuelta entre Lalín y Compostela cuesta 12,30 euros y además la concesionaria no ofrece ningún tipo de descuentos, ni para usuarios habituales ni por uso del peaje dinámico.